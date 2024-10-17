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Застрелил партнера по бизнесу: присяжные вынесли вердикт по убийству в Алматинской области

В Алматинской области мужчина застрелил партнера по бизнесу, приговор, фото - Новости Zakon.kz от 17.10.2024 13:15 Фото: рixabay
В Алматинской области с участием присяжных рассмотрели дело по факту убийства и незаконного приобретения, хранения и перевозки огнестрельного оружия, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы Алматинского областного суда, в декабре 2022 года подсудимый нашел оружие с двумя патронами на берегу "Большого Алматинксого Канала", которое он потом хранил дома до января 2023 года.

"В январе 2023 года подсудимый И. и потерпевший К., являясь деловыми партнерами, решили встретиться для разрешения разногласий по поводу денежных средств, возле дома потерпевшего, расположенного в селе Белбулак Талгарского района Алматинской области. Во время беседы, не достигнув взаимного согласия, потерпевший вышел из автомобиля, подсудимый последовал за ним, взяв заранее подготовленное оружие, и выстрелил в сторону потерпевшего", – рассказали в суде.

Раненный в бедро потерпевший попытался скрыться и побежал к дому. А подсудимый последовал за ним и выстрелил в ему в спину. В результате мужчина скончался на месте.

Подсудимый скрылся с места происшествия и выбросил оружие по дороге в Алматы.

"Приговором суда, на основании обвинительного вердикта присяжных заседателей, подсудимый признан виновным по обвинению в умышленном причинении смерти другому лицу, и ему назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы. А по обвинению в незаконном приобретении, хранении и перевозке огнестрельного оружия оправдан в связи с недоказанностью вины", – сообщили в суде.

Осужденный обжаловал приговор. Но апелляционная инстанция оставила его без изменения.

15 октября стало известно, что в городе Хромтау пропавшего мужчину нашли расчлененным.

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