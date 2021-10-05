Новый терминал построят в аэропорту Актау

Проект комплексного плана социально-экономического развития Мангистауской области на 2021-2025 годы состоит из 15 направлений с общим объемом инвестиций 2,1 трлн тенге. Об этом сообщил министр национальной экономики РК Асет Иргалиев, передает корреспондент zakon.kz.

Проект комплексного плана социально-экономического развития Мангистауской области на 2021-2025 годы состоит из 15 направлений и 214 мероприятий, предусматривающих реализацию проектов по различным сферам. Общий объем инвестиций на 2021-2025 годы составляет 2,1 трлн тенге, в том числе из республиканского бюджета - 338,8 млрд тенге, местного бюджета - 118,3 млрд тенге, а также частные инвестиции - 1,6 трлн тенге, - сообщил глава МНЭ РК на заседании правительства.

В промышленности, по его словам, предусматривается строительство газоперерабатывающего завода в Жанаозене, завода по производству каустической соды, хлоросодержащей продукции на территории СЭЗ "Морпорт Актау", а также реализация 21 проекта по производству жидких лекарственных форм, химреагентов и трансформаторов.

Также будут приняты системные меры по развитию туристического потенциала региона: строительство туристического комплекса и торговых рядов в районе "Теплого пляжа", этноаула с визит центром, девяти гостиниц, зон отдыхов, оздоровительных комплексов.

По направлениям транспорт и логистика планируется строительство нового терминала и модернизация действующего Международного аэропорта Актау, многофункционального морского терминала "Саржа" в порту Курык. В сфере АПК будет реализовано 25 инвестиционных проектов, а также будет сформирован стабилизационный фонд кормового запаса региона, - добавил министр.

Кроме того, глава МНЭ РК сообщил, что в планах есть проекты по обеспечению жителей региона питьевой водой, строительство, реконструкция и ремонт 1059 км автодорог, строительство 16 объектов, в том числе многопрофильной больницы в Актау, поликлиники, шести врачебных амбулаторий, двух медицинских пункта, 24 школ и 11 пристроек к ним.

В сфере культуры и спорта планируется строительство историко-краеведческого музея и драматического театра, стадиона, ледового дворца, трех спортивных комплексов и ряда других объектов. Для обеспечения безопасности и общественного правопорядка региона планируется строительство трех модульных пожарных частей, а также реализация проекта "Безопасный город". В Жанаозене будет создан межведомственный штаб для принятия оперативных решений при возникновении трудовых конфликтов, - заключил Иргалиев.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан