Общество

Новые возможности для детей: КазМунайГаз построил Дворец школьников в Жанаозене

Построил КазМунайГаз, фото - Новости Zakon.kz от 12.01.2026 16:20 Фото: АО НК "КазМунайГаз"
В Жанаозене открыл свои двери современный Дворец школьников. Значимый для города проект реализован в рамках Комплексного плана социально-экономического развития Мангистауской области.

В торжественной церемонии открытия приняли участие аким Мангистауской области Нурдаулет Килыбай, председатель правления АО "НК "КазМунайГаз" Асхат Хасенов, соуправляющий директор по стратегии и управлению активами АО "Самрук-Қазына" Бахытжан Таубаев, депутаты маслихата Жанаозена, ветераны педагогического труда и жители города.

"Болашақ сарайы" предоставит новые возможности для детей и подростков в сфере творчества, науки и спорта. В здании оборудованы классы для изучения робототехники, программирования, 2D/3D моделирования, иностранных языков, дизайна одежды и шитья, шахмат, вокала и игры на классических и народных инструментах.

Фото: АО НК "КазМунайГаз"

Кроме того, созданы лаборатории возобновляемых источников энергии, прикладных и естественных наук, студии изобразительного искусства, телестудия для занятий актерским мастерством, журналистикой и хореографией, а также столярные мастерские.

Все помещения Дворца школьников оснащены высокопроизводительным технологическим оборудованием, компьютерной техникой и необходимым инвентарем.

Фото: АО НК "КазМунайГаз"

Особое внимание уделено благоустройству территории: возведены амфитеатр, футбольное поле, а также аллея с арт-объектами.

Общая площадь здания составляет более 3000 кв. м. Дворец школьников при посменной загрузке смогут посещать до 1500 детей. Объект построен при поддержке дочерних предприятий КМГ – АО "Озенмунайгаз" и ТОО "Ak Su KMG".

Фото: АО НК "КазМунайГаз"

"Болашақ сарайы" создаст условия для всестороннего развития детей, раскрытия талантов, получения качественного образования и самореализации. В конце 2025 года для обеспечения жителей Жанаозена и близлежащих населенных пунктов питьевой водой был запущен завод по опреснению морской воды "Кендерли" мощностью 50 тысяч кубометров в сутки. Данные проекты реализованы по прямому поручению главы государства. КМГ как социально ответственная компания на постоянной основе реализует социально-значимые проекты в регионах присутствия, включая строительство образовательных, культурных, медицинских и спортивных объектов, внося вклад в повышение качества жизни населения. В целом работа в этом направлении будет продолжена", – подчеркнул глава КМГ А. Хасенов.

Также в ходе торжественного открытия Дворца школьников был вручен ключ от нового микроавтобуса, предназначенного для развозки детей.

Фото: АО НК "КазМунайГаз"

Айсулу Омарова
