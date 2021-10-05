Алматы готов к снегу

Для уборки снега в Алматы планируют задействовать более 1000 единиц техники, сообщает zakon.kz.

Синоптики прогнозируют снег в городе 6 октября.

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Численность дорожных рабочих составляет 1400 человек. Дополнительно на зимний период планируется привлечь около 1200 дорожных рабочих. Таким образом, общее количество рабочих составит 2600 человек, - уточнили в акимате города.

Кроме того, на случай обильных снегопадов заключены договоры с 18 строительными организациями на аренду 150 единиц дополнительной техники - самосвалы, погрузчики.

Закуплено 30 тыс. тонн соли и 60 тыс. тонн отсева. До 15 октября будет произведена поставка нормативного количества противогололедных материалов (всего 33 тыс. тонн соли и 80 тыс. тонн отсева). Между тем заключены договоры на дополнительную поставку 10 тыс. тонн соли и 15 тыс. тонн отсева на случай аномальных снегопадов, - добавили в ведомстве.

Во всех районах определены места для сбора снега.

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