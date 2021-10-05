Сборная Казахстана по футболу готова к битве против Боснии и Герцеговины

9 октября казахстанские футболисты проведут очередной матч группового раунда к чемпионату мира-2022, передает zakon.kz.

Соперниками казахстанской команды будут представители команды Боснии и Герцеговины. Главный тренер сборной Казахстана Талгат Байсуфинов на встречу с боснийцами пригласил 26 игроков. Все они уже прибыли в расположение главной команды страны. Первую тренировку футболисты проведут 5 октября в 17:00 на "Астана Арене".

Напомним, что первая игра этих команд 7 сентября завершилась ничьей 2:2.

Куандык Шынасилов