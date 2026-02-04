Капитаны сборных Казахстана и Монако высказались перед битвой в Кубке Дэвиса

6-7 февраля в Астане пройдут матчи плей-офф Первой мировой группы Кубка Дэвиса между сборными Казахстана и Монако. Команды в первый раз встречаются в истории этих соревнований, сообщает Zakon.kz.

В преддверии этого непростого матча капитаны обеих сборных дали свои комментарии и прогнозы по исходу путевки в дальнейший раунд Кубка Дэвиса.

"Атмосфера в команде дружелюбная, все профессионалы и понимают поставленную задачу. Играем дома и ожидания всей страны очень высоки, особенно на фоне успехов наших теннисистов в Австралии. Конечно, это создает дополнительное давление, но ребята осознают, что это часть спорта. С этим нужно справляться и направлять эту энергию в правильное русло". Капитан сборной РК Диас Доскараев

Гости в своем составе имеют главное открытие прошлого сезона Валентино Вашеро, который после триумфа на "Мастерсе" в Шанхае взлетел в мировом рейтинге.

"Специально приехали в Астану пораньше, чтобы акклиматизироваться и "прибиться" к кортам. У хозяев достаточно опытные ребята. Если мы здесь, то, конечно же, приехали играть на победу, мои игроки знают, что делать, очень хорошо знаем всех игроков казахстанской сборной, поэтому будем настраиваться на самые высокие результаты, чтобы пройти на следующую стадию командного чемпионата мира". Капитан сборной Монако Гийом Куйяр

Предстоящее противостояние имеет решающее значение, так как победитель сохранит место в мировой элите и в сентябре поборется за выход в квалификацию финала 2027 года.

Формат матча Казахстан – Монако состоит из пяти встреч: четыре одиночных и одна парная игра.

Хозяева 6 февраля выйдут на столичные корты в следующем составе: Александр Бублик, Александр Шевченко, Бейбит Жукаев, Тимофей Скатов и Денис Евсеев.

У гостей выступят: Валентин Вашеро, Леонардо Любичич, Ромен Арнеодо, Бенжамен Баллере и Юго Нис.

