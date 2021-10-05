Посол США в Казахстане завершает дипмиссию

Президент Касым-Жомарт Токаев принял посла США в Казахстане Уильяма Мозера, передает zakon.kz со ссылкой на Акорду.

Глава государства принял Чрезвычайного и Полномочного посла США в Казахстане Уильяма Мозера по случаю завершения его дипломатической миссии в нашей стране.

Касым-Жомарт Токаев поблагодарил Уильяма Мозера за вклад в развитие расширенного стратегического партнерства между Казахстаном и Соединенными Штатами.

Хочу выразить вам признательность за прекрасную работу на посту посла США в Казахстане. Ваша страна в числе первых признала Независимость Казахстана. Мы никогда этого не забудем, – сказал президент.

Глава государства подтвердил твердый настрой казахстанской стороны на расширение конструктивного сотрудничества с США во благо народов двух дружественных стран.

В свою очередь Уильям Мозер, поблагодарив Касым-Жомарта Токаева за поддержку, высоко оценил проводимые в нашей стране политические и экономические реформы. Кроме того, американский дипломат заявил о приверженности Вашингтона обеспечению стабильности и безопасности в Центральной Азии.

Собеседники обсудили ряд актуальных вопросов двустороннего сотрудничества и региональной повестки дня, включая ситуацию в Афганистане.

В завершение беседы президент вручил Уильяму Мозеру благодарственное письмо и специальный нагрудный знак, пожелав дальнейших успехов на дипломатической службе.