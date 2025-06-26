Посол Великобритании завершает дипмиссию в Казахстане
Фото: Instagram/ukinkz
Посол Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Кэти Лич завершает свою дипломатическую миссию в Республике Казахстан, сообщает Zakon.kz.
По этому поводу 25 июня ее принял заместитель министра иностранных дел Республики Казахстан Роман Василенко, передает пресс-служба МИД Казахстана.
"Выразив признательность за продуктивное взаимодействие и вклад в развитие двустороннего сотрудничества за четыре года ее работы в Астане, заместитель министра вручил послу благодарственное письмо от имени президента Касым-Жомарта Токаева и нагрудный знак "Барыс"", – говорится в сообщении.
Фото: пресс-служба МИД РК
Среди важных событий за этот период были выделены:
- поддержание активного политического диалога;
- проведение заседаний казахско-британского стратегического диалога и межправительственной комиссии;
- расширение экономических и образовательных связей, включая открытие филиалов британских вузов и школ в Казахстане.
В контексте усиления договорно-правовой базы было отмечено заключение соглашения о стратегическом партнёрстве и сотрудничестве между двумя странами в 2024 году.
Кэти Лич поблагодарила за всестороннюю поддержку и гостеприимство. Она выразила уверенность в дальнейшем успешном развитии взаимовыгодных отношений между двумя государствами.
На днях Министерство иностранных дел Казахстана рекомендовало соотечественникам пересмотреть все ранее запланированные поездки в страны Ближнего Востока.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript