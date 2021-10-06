"Не разлей вода" - как дружат представители разных знаков зодиака

Астролог рассказал, какие особенности проявляют друзья в зависимости от знака зодиака, сообщает zakon.kz.

По мнению Алексея Фандеева, один друг может помнить обиду на вас десятилетиями. Другой прощает все без оглядки, третий готов прийти на помощь в любую минуту, но никогда не говорит об этом.

Как говорится в публикации "Пятого канала", астрологический расклад по знакам зодиака поможет подобрать подход к любому человеку.

Огненные знаки зодиака

Овен, Стрелец и Лев - это самые активные друзья. Если вам не хватает драйва и бурной деятельности, обязательно заводите себе приятелей, родившихся под этими знаками зодиака.

Овен

Это вечный ребенок. Он никогда на вас не обижается и быстро все прощает.

Лев

Представители этого знака стараются выбирать самое лучшее. Если у вас есть друг Лев, значит, вы чего-то да стоите.

Стрелец

"Стрелец всегда спешит на помощь", - считает эксперт. Эти люди очень ранимы, потому что дружат по-настоящему и со всей отдачей. Берегите их.

Водные знаки зодиака

Скорпион, Рак и Рыбы - это люди, которые пытаются манипулировать своими знакомыми, но в то же время они готовы отдать друзьям буквально все.

Если вам не хватает каких-то бразильских сериалов, не хватает эмоций, обязательно заведите себе Рыбку или Рачка, - советует эксперт.

Рак

С раками, как правило, завязывается дружба, как будто вы связаны одной кровью.

Рыбы

Родившиеся под созвездием Рыб друзья - опытные манипуляторы. Они хитрецы, но в то же время они вас научат разделять мусор, любить природу, бороться за мир во всем мире и жить без забот.

Скорпион

Готовьтесь к настоящей трансформации себя, если у вас есть такой друг. Он приведет вас к лучшей версии себя.

Воздушные знаки зодиака

Близнецы, Весы и Водолеи - лидеры дружбы, потому что они все время разговаривают, общаются и двигаются по жизни. Представителей этих знаков можно охарактеризовать так - настоящая душа компании. Однако иногда они забывают о ваших эмоциях и о том, что для вас важно. Поэтому за ними закрепились некоторые грешки.

Воздух - это всегда очень много, но насколько вам это нужно? - предлагает задуматься астролог.

Близнецы

Представители этого знака обычно не следят за языком.

Водолей

Водолеев редко волнуют ваши проблемы.

Весы

Рожденные под созвездием Весов иногда просто "зависают" и не слышат своих друзей.

Земные знаки зодиака

Дружба с Козерогами, Девами и Тельцами - это всегда надолго, зачастую - на всю жизнь.

Козерог

"Козерог и через 25 лет может вспомнить, как вы ему наступили на пятку", - уверяет астролог.

Эксперт рекомендует Козерогам прощать людей почаще. Потому что из-за обид иногда можно не заметить, как целиком и полностью представитель знака отдает себя своему другу.

Телец

Представители этого знака - мастера кутежа и вечеринок. Вы красивы и у вас есть деньги? Рядом обязательно будет Телец.

Дева

Если захотите узнать о себе всю правду - позвоните Деве. Рожденные под этим созвездием друзья не будут тактичными и расскажут все как есть. Дева среди друзей будет полезна тем, кто хочет всегда трезво смотреть на жизнь.

Не ищите выгоду или особую цель в отношениях.

Дружите просто так! - советует эксперт.

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