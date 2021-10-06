Важнейшим принципом является уважение прав всех граждан – Ашимбаев

Съезд лидеров мировых и традиционных религий – не имиджевое мероприятие, а важный элемент идентичности и коллективного мировоззрения, сказал председатель Сената парламента Казахстана Маулен Ашимбаев, передает корреспондент zakon.kz.

С первой нашей встречи данная площадка стала местом, где объединяются лидеры мировых и традиционных религий. Думаю, что потенциал нашего съезда очень высок во имя поддержания мира и согласия. Пандемия не только изменила привычную жизнь людей, но до сих пор негативно влияет на развитие мира. Поэтому в постпандемический период человеческая цивилизация должна развивать социально-духовное развитие. В этом будет возрастать роль мировых и традиционных религий, – сказал Ашимбаев.

В нынешних условиях, по его словам, важно объединять усилия всем заинтересованным сторонам, а именно – политикам, представителям гражданского сектора и духовным и религиозным лидерам, вместе строить мир, свободный от войн, гонки вооружений, экстремизма, нетерпимости и расизма.

Спикер Сената добавил, что в этих условиях ключевой задачей духовных лидеров является формирование правильной системы ценностей и объединения людей вокруг идеи мира, нравственных приоритетов, общественного согласия и взаимной поддержки друг друга.

Он напомнил, что сегодня в Казахстане под руководством президента страны продолжается политика по обеспечению межэтнического и межконфессионального согласия.

Наша модель основывается на следующих принципах. Прежде всего, единство в многообразии. Важнейшим принципом является уважение прав всех граждан вне зависимости от этнической или религиозной принадлежности. Еще одним важным принципом нашей модели согласия является системный диалог и совместная ответственность за будущее нашей страны. На это работают такие институты, как этнокультурные центры, дома дружбы, Ассамблея народа Казахстана и Съезд лидеров мировых и традиционных религий. Поэтому проведение секретариата для нас – не имиджевое мероприятие, а органичная и неотъемлемая составляющая модели развития Казахстана. Это важный элемент нашей идентичности и коллективного мировоззрения, – отметил Маулен Ашимбаев.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан