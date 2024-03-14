Ашимбаев об эвтаназии бродячих животных: Надо следовать принципам гуманного отношения

Спикер Сената Маулен Ашимбаев в кулуарах палаты 14 марта озвучил позицию по резонансной норме об эвтаназии бродячих животных, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Маулен Ашимбаев признал, что этот вопрос является очень чувствительным.

"У нас в стране сейчас складывается культура бережного отношения к животным, и это здорово. Проект закона зашел и давайте посмотрим, как в Мажилисе будет идти ход обсуждений. Конечно, если проблема чувствительная, то это не значит, что ее не надо обсуждать, ее надо обсуждать, но правильно обсуждать", – добавил он.

Спикер указал на необходимость в этом вопросе следовать опыту западноевропейских стран и США.

"Они сталкивались с такого рода ситуациями и как-то решают эти вопросы. И нам здесь, думаю, не надо что-то самим выдумывать, нужно посмотреть опыт других стран, где используется принцип гуманного отношения к животным, эти же принципы у себя использовать", – резюмировал спикер Сената.

14 февраля депутаты Мажилиса приняли в работу законопроект "Об ответственном обращении с животными", где предусматривается норма по регулированию численности бродячих и безнадзорных животных.

23 февраля 2024 года министр экологии и природных ресурсов Ерлан Нысанбаев комментировал новый законопроект, где заявил, что действующий закон не работает так, как нужно. По его словам, количество бродячих животных не уменьшается, помимо этого, не уменьшилось и число фактов нападения собак на людей.

Министр также считает, что применение эвтаназии к собакам и кошкам не повлияет на имидж страны, якобы такая практика применяется во многих странах мира. При этом у самого министра, как он рассказал, две собаки.