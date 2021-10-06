Депутат: Бизнесу нужна возможность вносить вклад в развитие страны

5 октября 2021 года – в рамках старта 7-го сезона проекта молодежных инициатив "321 Старт!" в партнерстве Национальной Палаты предпринимателей (НПП "Атамекен"), компании Coca-Cola Icecek Казахстан (CCI), представителей государственных органов и ПРООН состоялся Круглый стол на тему "Вклад молодежи в реализации Целей устойчивого развития".

Повесткой круглого стола стало обсуждение важности партнерства государства, бизнеса и сообщества в лице активной молодежи для успешного достижения страновых показателей ЦУР.

Мне очень приятно видеть, что представители крупных международных компаний выражают готовность вносить свой вклад в социально-развитие страны. Компания Кока-Кола в Казахстане как один из самых крупных и первых иностранных инвесторов в Казахстане успешно реализует различные проекты, направленные на социально-экономическое развитие, а самое главное активно вносит вклад в достижение ЦУР. Для государства важно сохранять баланс и создать, так называемый золотой треугольник, когда государство, сообщество и бизнес работают вместе для социально-экономического развития нашей страны. И поэтому считаю, что нужно дать бизнесу такую возможность, - заявил депутат Мажилиса Парламента РК, Абаканов Е.Н.

Проект "3.2.1. Старт!" - инициатива Компании CCI Казахстан, уже стал уникальной и доступной возможностью для молодежи, неравнодушной к проблемам страны, заявить о своей позиции и новых подходах в решении этих проблем, а также лично поучаствовать в реализации национальных целей, считает Алима Исембаева, директор по корпоративным отношениям CCI Казахстан.

Особенно радует тот факт, что молодежь, как будущее нашей страны не остается в стороне и принимает активное участие в социальных проектах, предлагая свои креативные идеи. А наша задача совместно с партнерами найти и поддержать наиболее активных молодых инициаторов, так как именно они меняют нашу страну к лучшему. Благодаря нашим партнерам, "Коалиция за зеленую экономику "G-Global", а также НПП, которая подключилась к нам в этом году мы с каждым годом можем увеличивать охват проекта, повышать количество участников и улучшать качество проектов, - говорит Алима Исембаева.

"Внеси свой вклад!" - так звучит девиз проекта, который полностью соответствует философии ведения нашего бизнеса, которая является одним из первых иностранных инвесторов Независимого Казахстане и вот уже на протяжении почти 30 лет активно вносит свой социально-экономический вклад в развитие страны.

Как социально-ответственная компания, мы внедряем принципы устойчивого развития во все направления нашей деятельности – сводим к минимуму наше воздействие на окружающую среду, используем меньше природных ресурсов, уменьшаем количество отходов, уделяя особое внимание практикам рационального использования энергии и воды, электроэнергии и других ресурсов. За последние несколько лет, мы инвестировали свыше одного миллиона долларов на проекты в области охраны окружающей среды, а общая сумма инвестиций в социальные инициативы за последние 7 лет составила более 7 млн долларов.

В планах компании Coca-Cola Icecek Казахстан дальнейшее развитие и расширение проекта "3.2.1. Старт!" для активной и неравнодушной молодежи Казахстана.

Инициатива Компании по поддержке молодежных проектов - "3.2.1 Старт!" направлена на создание сообщества активных молодых людей, которые готовы внести свой вклад в достижение страновых показателей по 5 из 17 глобальный Глобальных Целей Устойчивого Развития ООН (ЦУР): • Цель № 4 "Качественное образование"; • Цель №6 "Чистая вода и санитария"; • Цель №7 "Недорогостоящая и чистая энергия"; • Цель №12 "Ответственное потребление и производство"; • Цель №13 "Борьба с изменением климата".

Уже сейчас желающие могут подать заявку на участие в 7-м сезоне проекта на сайте или в Instagram.

Заявки принимаются с 1 октября 2021 года по 31 января 2022 года.