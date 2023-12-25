Какой вклад вносит АНПЗ в развитие Атырауского региона

Атырауский нефтеперерабатывающий завод – один из крупных налогоплательщиков в стране и самый крупный в Атырауской области. Треть общих расходов бюджета нефтяного города – это доля выплат налогов АНПЗ, сообщает Zakon.kz.

Кроме того, предприятие вносит ощутимый вклад в развитие города, участвует в социальных и экологических проектах региона.

В прошлом году АНПЗ уплатил в бюджет 113 млрд тенге в виде налогов. Это на 91,6 млрд тенге, или на 81%, больше по сравнению с периодом до модернизации в 2017 году, когда в бюджет поступило 21,4 млрд тенге. Такое увеличение выплат в разы связано с экономической отдачей от модернизации АНПЗ, следствием которой стало повышение выхода светлых нефтепродуктов с высокой добавленной стоимостью: дизельного топлива, бензина, керосина, бензола и параксилола. Кроме того, определенную роль сыграло и повышение ставки акциза на бензин и дизельное топливо.

Фото: пресс-служба АНПЗ

По данным отчета об исполнении расходов на 2022 год, бюджет города Атырау составил 277,6 млрд тенге. При этом доля выплат налогов АНПЗ в общих расходах города Атырау составила 33%. В нынешнем году АНПЗ планирует уплатить в бюджет 154,7 млрд тенге, то есть, сумма в сравнении с прошлым годом вырастет в 1,5 раза.

Главный вопрос – экология

Вопрос, который волнует всех жителей Атырау, – это экология. Конечно, работа любого крупного предприятия будет сопряжена с экологическими рисками, так как они связаны и с производственным процессом, и с применяемыми технологиями, и даже с человеческим фактором. На ближайшие пять лет на заводе уже расписаны планы по реализации проектов для улучшения экологической ситуации в Атырауской области.

В нынешнем году ликвидированы открытые бассейны нефтешлама, а резервуары с нефтью планируют полностью закрыть понтонами до 2025 года – это снизит выбросы углеводородов и уровень пожаро- и взрывоопасности на объекте. Внедряется и автоматическая система мониторинга эмиссий в окружающую среду. Она уже с начала 2024 года в режиме онлайн может передавать в контролирующие органы результаты анализов по содержанию сернистого ангидрида, сажи, метана, оксидов азота, оксида углерода в дымовых газах с печей и котлов. Также до конца следующего года будет достроена и новая насосная станция, которая позволит снизить испарение углеводородов при наливе бензина.

После запуска новых технологических установок во время модернизации АНПЗ стал первым среди крупных нефтеперерабатывающих заводов, который начал выпускать топливо экологического класса К-4 и К-5 (аналог Евро-4, Евро-5).

Фото: Реконструкция механических очистных сооружений (МОС)

Это еще один весомый вклад в сохранение окружающей среды региона, ведь принципиальным отличием моторных топлив класса К-4 и К-5 является низкое содержание серы (50 ppm и 10 ppm соответственно). Выбросы токсичных веществ в атмосферу при использовании топлива такого класса минимальны, а значит, снижается и вредное воздействие на здоровье людей. Более того, использование топлива экологического класса положительно влияет на эксплуатационные характеристики автомобиля.

Кадры решают все

Эффективная работа любого предприятия зависит не только от оборудования и технологий, но и от квалифицированных кадров. АНПЗ совместно с "КазМунайГаз" была разработана целевая программа подготовки новых кадров "Стажер АНПЗ". В проекте могут участвовать выпускники колледжей и вузов, окончившие обучение с 2019 по 2023 год по профильным специальностям. Первыми стажерами уже стали 60 человек. Они приступили к стажировке на востребованных для завода позициях под наставничеством опытных коллег – ветеранов предприятия. Выпускники проекта получат возможность трудоустроиться на АНПЗ.

Фото: гендиректор ТОО "АНПЗ" Мурат Досмуратов выступил с инициативной лекцией перед участниками образовательной программы "Стажер АНПЗ"

Предприятие не стоит на месте и постоянно развивается, внедряя и совершенствуя технологические процессы, новые цифровые решения. Здесь также не забывают и социальной составляющей.

"Социальная составляющая нашей компании ориентирована на принципы социальной ответственности. Они включают в себя обеспечение безопасности труда и сохранение здоровья работников, справедливое вознаграждение и уважение прав сотрудников, индивидуальное развитие персонала, реализацию социальных программ для персонала, создание новых рабочих мест", – резюмирует руководитель предприятия.

Отрадно, что коллектив АНПЗ осознает значимость происходящих перемен, их влияние на экономику страны и уровень жизни всего казахстанского общества.