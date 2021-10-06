Токаев принял генсекретаря Всемирной таможенной организации

Касым-Жомарт Токаев принял генерального секретаря Всемирной таможенной организации Кунио Микурию, сообщает zakon.kz.
Президент отметил, что Казахстан уделяет большое внимание сотрудничеству с Всемирной таможенной организацией и высоко ценит личную поддержку руководителя ВТамО, оказываемую нашей стране.
Глава государства подчеркнул, что в Казахстане проводится комплексная работа по поддержанию национальной экономики и международной торговли во время пандемии.
По данным Акорды, Кунио Микурия выразил признательность главе государства за возможность встречи, особо отметив лидерство Казахстана в Центральной Азии.
Генеральный секретарь ВТамО рассказал об итогах посещения Туркестана.
Он высоко оценил процедуры таможенного оформления в новом аэропорту, указал на транзитный потенциал области и возможности транспортного коридора "Восток-Запад". Как считает Кунио Микурия, Казахстан за время сотрудничества достиг значительного прогресса в таможенном администрировании. По его словам, внедрение электронного декларирования и принципа "единого окна" может служить примером лучшей практики для многих стран-членов Организации.
По итогам встречи достигнута договоренность продолжить всестороннее сотрудничество в таможенной сфере.
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