Токаев принял генсекретаря Всемирной таможенной организации

Касым-Жомарт Токаев принял генерального секретаря Всемирной таможенной организации Кунио Микурию, сообщает zakon.kz.





Президент отметил, что Казахстан уделяет большое внимание сотрудничеству с Всемирной таможенной организацией и высоко ценит личную поддержку руководителя ВТамО, оказываемую нашей стране.

Глава государства подчеркнул, что в Казахстане проводится комплексная работа по поддержанию национальной экономики и международной торговли во время пандемии.

По данным Акорды, Кунио Микурия выразил признательность главе государства за возможность встречи, особо отметив лидерство Казахстана в Центральной Азии.

Генеральный секретарь ВТамО рассказал об итогах посещения Туркестана.

Он высоко оценил процедуры таможенного оформления в новом аэропорту, указал на транзитный потенциал области и возможности транспортного коридора "Восток-Запад". Как считает Кунио Микурия, Казахстан за время сотрудничества достиг значительного прогресса в таможенном администрировании. По его словам, внедрение электронного декларирования и принципа "единого окна" может служить примером лучшей практики для многих стран-членов Организации.

По итогам встречи достигнута договоренность продолжить всестороннее сотрудничество в таможенной сфере.