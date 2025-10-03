#АЭС в Казахстане
Политика

Токаев принял генсекретаря Международного союза электросвязи

Богдан-Мартин и Токаев, встреча, фото - Новости Zakon.kz от 03.10.2025 13:01 Фото: akorda.kz
Глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев сегодня, 3 октября 2025 года, принял генерального секретаря Международного союза электросвязи Дорин Богдан-Мартин, сообщает Zakon.kz.

По данным Акорды, в ходе встречи были обсуждены перспективы взаимодействия Казахстана с Международным союзом электросвязи в сфере цифровых и телекоммуникационных технологий.

Также Касым-Жомарт Токаев поздравил Дорин Богдан-Мартин со 160-летием организации, подчеркнув значимую роль МСЭ в укреплении глобального сотрудничества в области цифрового развития.

Еще президент уделил особое внимание вопросам формирования современной цифровой экосистемы и развития инфраструктуры.

Фото: akorda.kz

Он также отметил активное участие Казахстана в проектах с низкоорбитальными спутниковыми системами, включая OneWeb, Starlink, Amazon Kuiper и Shanghai Spacecom Satellite Technology.

В свою очередь генеральный секретарь Дорин Богдан-Мартин высоко оценила усилия страны по развитию цифровой индустрии и внедрению технологий искусственного интеллекта:

"Она подтвердила готовность Международного союза электросвязи к дальнейшему углублению партнерства с Казахстаном и расширению совместных инициатив".

Ранее Токаев принял генерального секретаря ОПЕК Хайтама аль-Гаиса. Они обсудили текущую ситуацию на мировом рынке нефти и актуальные вопросы сотрудничества.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
