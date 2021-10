Объявлены лауреаты Нобелевской премии по химии

Нобелевскую премию по химии 2021 года присудили Беньямину Листу и Дэвиду Макмиллану за развитие асимметричного органокатализа, передает zakon.kz.

Об этом говорится на сайте Нобелевского комитета.

BREAKING NEWS:

The 2021 #NobelPrize in Chemistry has been awarded to Benjamin List and David W.C. MacMillan “for the development of asymmetric organocatalysis.” pic.twitter.com/SzTJ2Chtge