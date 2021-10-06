Казахстан подписал финальный контракт по поставке Pfizer

Министр здравоохранения Алексей Цой сообщил, что финальный контракт по поставке вакцины Pfizer подписан. В четвертом квартале 2021 года препарат привезут в Казахстан, передает корреспондент zakon.kz.

Мы подписали финальный контракт. У компании есть определенная процедура, там несколько документов. Порядка 4 млн доз планируется поставить. Поставка ожидается. Я думаю, что в ближайшее время, в четвертом квартале, получим, - сказал глава Минздрава на брифинге в СЦК.

По его словам, сейчас в Казахстане готовят специальное холодильное оборудование, потому что Pfizer необходимо хранить при температуре минус 80 градусов.

Сейчас у нас идут поставки холодильного оборудования. Они будут соответствовать нужному режиму - минус 80. Все условия будут созданы. Сами пункты вакцинации организованы, принцип аналогичный. Единственное, разница в режиме хранения. Здесь дополнительное оборудование будет установлено во всех регионах. Я думаю, что к моменту поставки вакцины у нас холодовая цепь будет готова, - добавил Алексей Цой.

Напомним, вакциной Pfizer в Казахстане планируют прививать детей и беременных.

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Тамила Языкова, Нур-Султан