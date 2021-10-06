Дело Садибекова и Джаксалиева - сколько лет запросили для бывших вице-министров энергетики

В Байконырском районном суде Нур-Султана продолжается суд по делу о хищениях во время очистки озера Карасу в Щучинско-Боровской курортной зоне. На скамье подсудимых два бывших вице-министра энергетики Гани Садибеков и Бакытжан Джаксалиев. Zakon.kz рассказывает, в чем именно они обвиняются и какое наказание для них просит прокуратура.

Кроме вице-министров подсудимыми по делу проходят руководитель департамента управления отходами Минэнерго Жан Нурбеков, руководитель подрядной организации ТОО "Аймак" Даурен Дуанбек, представители подрядчика Серик Жумалинов и Бекзат Кадирберлин, Нурлан Гарифолла и Берден Жаркенов.

Сегодня, 6 октября, в суде начались прения. Прокуроры рассказали, в чем именно обвиняют подсудимых.

По их словам, в 2015 году были начаты работы по очистке озера Карасу в Щучинско-Боровской курортной зоне от ила. Между Минэнерго и подрядчиком были подписаны договоры.

В обвинительном акте говорится, что в документах все выглядело хорошо: работы выполнялись, выделенные из бюджета деньги осваивались. Но по факту часть работ не выполнялась: ил вывозили в мокром виде, чтобы в бумагах указать завышенный объем выполненных работ, стоимость остальных работ, которые проводились на дне озера тоже значительно завышалась. Чтобы не вызвать подозрений, подрядчики якобы подгоняли цифры в актах.

Осенью 2015 года работы на озере были приостановлены из-за понижения температуры, а также из-за саммита глав государств. Очистка озера была продолжена в 2016 году.

Бывшего вице-министра Гани Садибекова обвиняют как раз в том, что зная о невыполнении работ на озере, он подписывал акты выполненных работ. Следствие эти бумаги называет "фиктивными". Прокуратура считает, что вице-министр был в сговоре с подрядчиком и вместе с ним участвовал в хищении денег из бюджета Казахстана.

Садибеков, четко следуя разработанному преступному плану, являясь лицом, занимающим ответственную государственную должность, находясь в преступном сговоре, заведомо зная о незаконном завышении стоимости работ до 7,6 млрд, будучи организатором и исполнителем уголовного деяния, находясь в своем служебном кабинете, умышленно подписал акт выполненных работ, - зачитали прокуроры.

Другого экс-вице-министра Бакытжана Джаксалиева тоже обвиняют в том, что он подписал фиктивные акты выполненных работ.

Прокуратура считает, что в результате действий подсудимых за период с 2014 по 2017 годы государству причинен ущерб на общую сумму 2,6 млрд тенге.

Обвинение просит суд признать подсудимых виновными и приговорить:

Джаксалиева к восьми годам лишения свободы с пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе. Также лишить его ордена "Курмет".

Садибекова к 10 годам с конфискацией имущества и с пожизненным лишением права занимать госдолжности.

Нурбекова к девяти годам лишения свободы с конфискацией имущества и с пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе.

Дуанбека просят приговорить к 10 годам с конфискацией имущества с пожизненным лишением права работать на госслужбе.

Для Кадирберлина и Жумалинова просят по семь лет лишения свободы с конфискацией имущества и с пожизненным лишением права работать на госслужбе.

Жаркенова - к восьми годам с конфискацией имущества с пожизненным лишением права работать на госслужбе, а также заниматься деятельностью, связанной с технадзором.

По мнению прокуратуры, подсудимые должны отбывать срок в колониях средней безопасности. Обвинение просит взять Джаксалиева, Садибекова и остальных под стражу в зале суда.

А Гарифоллу прокуратура просит освободить от наказания в связи с деятельным раскаянием.

В 2018 году стало известно о том, что два бывших вице-министра энергетики проходят подозреваемыми по делу о хищении денег, которые были выделены на очистку озера Карасу. Обоих чиновников обвинили в присвоении и растрате вверенного чужого имущества. В 2020 году дело вернули прокурору для устранения нарушений. Слушания были продолжены в июне этого года.