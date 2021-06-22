Дело бывших вице-министров энергетики вновь поступило в суд

Дело бывших вице-министров энергетики Бакытжана Джаксалиева и Гани Садибекова вновь поступило в суд Нур-Султана, передает zakon.kz.

В суд № 2 района Байконыр города Нур-Султан поступило уголовное дело в отношении экс-вице-министров энергетики Джаксалиева и Садибекова и других по факту хищения денежных средств в сумме 2 млрд 680,7 млн тенге, выделенных на очистку и санацию озера Карасу в Щучинско-Боровской курортной зоне, - говорится в сообщении суда.

Ранее уголовное дело возвращали прокурору для устранения нарушений. В итоге после ряда следственных действий подсудимые преданы суду по тому же обвинению с учетом вновь полученных результатов экспертизы, где снижены суммы похищенных денег на 778 млн тенге.

21 июня прошло предварительное слушание, где сторона защиты настаивала на повторном возврате дела прокурору из-за того, что нарушения не были устранены. Также адвокаты просили прекратить уголовное дело в связи с отсутствием события уголовного правонарушения.

Но суд не усмотрел оснований для этого и отказал в удовлетворении ходатайств адвокатов. Главное судебное разбирательство назначено на 28 июня на 10.00. Суд будет проходить в открытом режиме.

В марте 2018 года по подозрению в сговоре с руководителем подрядной организации был задержан бывший вице-министр энергетики Гани Садибеков. Сообщалось, что дело связано с хищением бюджетных денег, которые были выделены на очистку озера в Щучинско-Боровской курортной зоне.

В июне 2018 года стало известно о том, что еще один бывший вице-министр энергетики Бакытжан Джаксалиев находится под домашним арестом. Его заподозрили в злоупотреблении должностными полномочиями в интересах подрядной организации.

Обоих чиновников обвинили в присвоении и растрате вверенного чужого имущества. В июле 2020 года дело вернули прокурору для устранения допущенных нарушений.

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