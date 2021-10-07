Хищения в "Астана LRT": дело вернули в прокуратуру

Судья судебной коллегии по уголовным делам суда города Нур-Султан Абай Кокжалов отменил приговор Специализированного межрайонного суда по уголовным делам и вернул уголовное дело прокурору города для устранения существенных нарушений норм уголовно-процессуального законодательства, передает корреспондент zakon.kz.

Судья Абай Кокжалов сообщил, что, рассмотрев посредством видеоконференцсвязи в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении Рашида Аманжулова, Жаната Нурпиисова, Талгата Ашим, Улугбека Ачилова, Тимура Касабаева, Дулата Мусенова и Даурена Абдыхамитова, поступившее по апелляционным жалобам осужденных, их адвокатов, защитников, гражданских ответчиков, их адвокатов, руководствуясь статьями 431 ч. 1 п. 8, 443 и 444 Уголовно-процессуального кодекса РК, судебная коллегия постановила: 1. Приговор Специализированного межрайонного суда по уголовным делам от 28 мая 2021 года в отношении Рашида Аманжолова, Жаната Нурпиисова, Талгата Ашим, Улугбека Ачилова, Тимура Касабаева, Дулата Мусенова, Даурена Абдыхамитова отменить, уголовное дело возвратить прокурору города Нур-Султан на основании ст. 323 Уголовно-процессуального кодекса РК для устранения существенных нарушений норм уголовно-процессуального законодательства, препятствующих назначению главного судебного разбирательства. 2. Меру пресечения осужденных - "содержание под стражей" - оставить прежней, продлив ее срок на один месяц со дня поступления дела в прокуратуру. Постановление вступает в силу 18 октября 2021 года и обжалованию, опротестованию в кассационном порядке не подлежит.

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Судебная коллегия, рассмотрев доводы апелляционных жалоб, а также ходатайство о многочисленных нарушениях, допущенных в рамках досудебного производства, а также нарушения, которые были допущены в ходе судебного следствия, полагает, что данные нарушения являются существенными. Судом первой инстанции допущены односторонность и неполнота судебного следствия, не обеспечены проверка всех доводов и жалоб, а также ходатайств адвокатов в рамках досудебного производства, и суд эти нарушения также не устранил, - разъяснил судья.

Суд по этому делу начался в октябре 2020 года. Уголовное дело состоит из 155 томов и восьми эпизодов. Мужчин обвиняли в присвоении и растрате вверенного чужого имущества и пособничестве. Прокурор считает, что они необоснованно завышали цены и подписывали фиктивные акты выполненных работ.

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28 мая 2021 года в Нур-Султане была поставлена точка в громком деле о хищениях в "Астана LRT". Семерых экс-чиновников и сотрудников компаний, которые работали с "Астана LRT", приговорили к срокам от семи до 10 лет.

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Отметим, что к самому строительству легкорельсового транспорта подсудимые не имеют отношения, они участвовали в подготовке документов для строительства.

Сам проект "Астана LRT" - это система легкорельсового транспорта, которая должна была стать основной платформой транспортной системы города и объединить все виды общественного транспорта.

Мадина Мамырханова, Нур-Султан