Хищения в "Астана LRT": суд вынес приговор

В Нур-Султане поставлена точка в громком деле о хищениях в "Астана LRT". Семерых экс-чиновников и сотрудников компаний, которые сотрудничали с "Астана LRT" приговорили к срокам от 7 до 10 лет, передает zakon.kz.

Бывшего начальника управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог столицы Рашида Аманжулова приговорили к 10 годам лишения свободы с лишением права работать на госслужбе, судьи, в органах местного самоуправления, Нацбанке, нацкомпаниях сроком на 5 лет. Отбывать наказание он будет в колонии максимальной безопасности.

Экс-секретарь маслихата Нур-Султана Жанат Нурпеисов получил 8 лет лишения свободы. Ему на 5 лет запрещено занимать должности на госслужбе. Отбывать наказание он будет в колонии средней безопасности. Кроме того, суд постановил лишить Нурпеисова орденов "Курмет" и "Парасат".

Экс-председатель правления АО Astana Innovations Талгат Ашим приговорен к 7 годам лишения свободы с лишением права работать на госслужбе. Отбывать наказание он будет в колонии средней безопасности. Суд постановил взять его под стражу прямо в зале суда.

Сотрудники предприятий, которые сотрудничали с "Астана LRT" получили от 7 до 8 лет лишения свободы.

Улугбек Ачилов приговорен к 8 годам лишения свободы в колонии средней безопасности.

Тимура Касабаева признали виновным и приговорили к 8 годам в колонии средней безопасности.

Дулату Мусенову дали 7 лет в колонии средней безопасности.

Даурена Абдыхамитова приговорили к 8 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Отбывать наказание он будет в колонии средней безопасности. Суд постановил взять его под стражу в зале суда.

Гражданский иск "Астана LRT" к подсудимым в части возмещения причиненного имущественного вреда в сумме 5 млрд тенге удовлетворить в долевом порядке, - сказал судья Кажымухан Мекемтас.

Суд по этому делу начался в октябре 2020 года. Уголовное дело состоит из 155 томов и 8 эпизодов. Мужчин обвиняли в присвоении и растрате вверенного чужого имущества и пособничестве. Прокурор считает, что они необоснованно завышали цены и подписывали фиктивные акты выполненных работ.

За эти правонарушения он запросил для них от 7 до 11 лет лишения свободы, также он попросил суд удовлетворить гражданский иск ТОО "Астана LRT", который требует возместить имущественный вред в размере 5 млрд тенге.

Отметим, что к самому строительству легкорельсового транспорта подсудимые не имеют отношения, они участвовали в подготовке документов для строительства.

Сам проект "Астана LRT" – это система легкорельсового транспорта, которая должна была стать основной платформой транспортной системы города и объединить все виды общественного транспорта.

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