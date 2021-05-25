Дело о хищениях в "Астана LRT": с чем не согласны подсудимые

В суде Нур-Султана завершились прения по делу о хищениях в "Астана LRT". На скамье подсудимых семь человек, они бывшие чиновники и сотрудники компаний, которые сотрудничали с "Астана LRT". Прокурор запросил им от 7 до 11 лет лишения свободы. Но адвокаты не согласны с обвинением. Они указали на ошибки следствия и просят оправдать подсудимых за неимением в их действиях состава преступления. Сами подсудимые говорят, что не понимают в чем конкретно их обвиняют, передает zakon.kz.

Приговор по делу должен был быть оглашен еще 27 апреля. Но судья Кажымухан Мекемтас, вернувшись из совещательной комнаты, постановил возобновить судебное следствие, чтобы выяснить, какое имущество есть у арестованных. Следом состоялись прения.

Напомним, главные подозреваемые по делу о хищениях во время строительства надземного метро – это экс-глава "Астана LRT" Талгат Ардан и бывший заместитель акима столицы Канат Султанбеков. В обвинительном акте Султанбекова и Ардана называют организаторами преступной группы, но они в бегах. Их разыскивают по линии Интерпола.

На скамье подсудимых семь человек. Это бывший начальник управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог столицы Рашид Аманжулов, бывший секретарь маслихата Нур-Султана Жанат Нурпеисов, экс-председатель правления АО Astana Innovations Талгат Ашим и сотрудники предприятий, которые сотрудничали с "Астана LRT" Улугбек Ачилов, Тимур Касабаев, Дулат Мусенов, Даурен Абдыхамитов. Они находятся в СИЗО уже 1,5 года.

Мужчин обвиняют в присвоении и растрате вверенного чужого имущества и пособничестве. Прокурор считает, что они необоснованно завышали цены и подписывали фиктивные акты выполненных работ. За эти правонарушения он запросил для них от 7 до 11 лет лишения свободы, также он попросил суд удовлетворить гражданский иск ТОО "Астана LRT", который требует возместить имущественный вред в размере 5 млрд тенге.

Отметим, что к самому строительству легкорельсового транспорта подсудимые не имеют отношения, они участвовали в подготовке документов для строительства.

За гособвинением выступила сторона защиты. Адвокаты потребовали пригласить в суд представителей иностранных компаний, граждан Франции, Испании и Турции, которые были задействованы в строительстве ЛРТ. Они заявляют, что многомиллионные махинации были невозможны без участия крупных международных консорциумов, так как именно они контролировали большую часть работ по строительству линии.

Адвокат Рашида Аманжулова Сауле Акатова напомнила, что исковые требования "Астана LRT" к гражданским ответчикам меняла несколько раз. После возобновления судебного следствия представитель ТОО попросил суд не рассматривать в качестве ответчиков иностранцев. По ее словам, это наталкивает на мысль о том, что иностранные компании не хотят привлекать к ответственности.

Также защита считает, что главных подозреваемых следствие недостаточно хорошо искало. Согласно информации из СМИ, предполагаемое местонахождение Султанбекова – это США, Ардана – Турция.

Ни Ардану, ни Султанбекову не предъявлены обвинения ни по организации и руководству организованной преступной группы, ни по организации хищения. Никто из них не предан суду по этому уголовному делу, не говоря уже о наличии приговора, устанавливающего их вину. Они сейчас фактически являются подозреваемыми. Правда, теперь непонятно по какому уголовному делу, – сказала Акатова.

Защита указала на то, что уголовное дело было рассмотрено с грубейшим нарушениями и его следует вернуть прокурору для устранения ошибок, допущенных в ходе следствия, также решить вопрос с участием в суде Ардана и Султанбекова и представителей иностранных компаний.

Адвокаты попросили оправдать подсудимых и отказать в удовлетворении гражданского иска, который им предъявила "Астана LRT", проходящая вместе с акиматом Нур-Султана в качестве потерпевших.

Сами подсудимые указали на то, что не совсем понимают в чем их обвиняют. Они отмечают, что обвинение построено не на фактах, а на предположениях и домыслах.

Я не могу быть пособником, если нет исполнителя. Есть ряд исключающих обстоятельств. Надеюсь на справедливость. Мы здесь для того и сидим уже 1,5 года, надеясь на справедливость. Если бы я внутренне понимал, что виноват… Шаленов говорит: "Вы должны были предполагать, что они украдут деньги". Я что должен каждого подозревать в воровстве? Это работа правоохранительных органов, а не моя. Я считаю, что нужно дать оценку действиям гражданских истцов. Я согласен на любое справедливое решение, но пусть оно будет справедливым, - сказал в ходе прений подсудимый Талгат Ашим.

Следом подсудимые выступили с последним словом.

Сидящие на скамье подсудимых не имеют никакого отношения к этим столбам, которые показывают на каждом углу. Мы не имеем отношения к "Банку Астаны" и к решению, чтобы эти деньги размещались в "Банке Астаны". Мы уже больше 7 месяцев в судебном процессе и это как будто плохой сон. Притянули за уши иск на 5 млрд тенге. Теперь они отказываются от претензий к иностранным компаниям, предъявляют иск нам. Я думаю, главный автор обвинительного акта торопился. Хотел себя проявить. Обществу нужна справедливость, а не кровь безвинных людей. (…) В ходе судебного процесса я познакомился с остальными участниками, то есть с подсудимыми. Это замечательные люди, у них прекрасные семьи, я каждый день прошу у Всевышнего облегчения для них всех. Прошу для себя и остальных оправдательного приговора. Если есть возможность, не лишать их свободы, - сказал подсудимый Даурен Абдыхамитов.

Уважаемый суд! Меня обвиняют в пособничестве Султанбекову и Ардану. Я этих людей раньше вообще не знал, поэтому мне непонятно, за что меня обвиняют. Иск, который мне вменяют – более 2 млрд 700 млн я не признаю. Поэтому прошу вас, ваша честь, отказать в удовлетворении данного иска. У меня на иждивении двое несовершеннолетних детей. Отец год назад недавно перенес сложную операцию на сердце. Ваша честь, находясь здесь 1,5 года, я очень сильно переживаю за них. А мои родители – пенсионеры в возрасте еще больше переживают за меня. Ходатайство, которое мы заявляли с адвокатом прошу вас поддержать в полном объеме. Ваша честь, прошу вас объективно разобраться в этом непростом деле и не лишать меня свободы, - сказал другой подсудимый.

На этом заседание завершилось. Судья Кажымухан Мекемтас заявил, что приговор по делу огласит в эту пятницу, 28 мая.

Суд по этому делу начался в октябре 2020 года. Семерых подсудимых обвиняют в хищениях 5,7 млрд тенге, совершенных при строительстве легкорельсовой трассы. Уголовное дело состоит из 155 томов и 8 эпизодов.

Сам проект "Астана LRT" – это система легкорельсового транспорта, которая должна была стать основной платформой транспортной системы города и объединить все виды общественного транспорта.

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