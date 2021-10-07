Игрок сборной Казахстана по футзалу переходит в российский клуб

7 октября 2021, 10:26
Фото: instagram/arnoldknaub_10

Член сборной Казахстана по футзалу Арнольд Кнауб стал игроком российского клуба "Динамо-Самара", передает zakon.kz.

26-летний игрок "Актобе" сразу после чемпионата мира в Литве перешел в стан россиян, - сообщается на странице клуба "Динамо" в Instagram.

Арнольд Кнауб отметился прекрасной игрой на недавнем мировом первенстве, забив ряд важных голов в ворота соперников. Он отличился в матчах против Таиланда и Ирана, но не смог забить послематчевый пенальти против бразильцев.

Куандык Шынасилов


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