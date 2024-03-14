ФК "Актобе" подписал игрока сборной Доминиканы

Бронзовый призер КПЛ-2023 клуб "Актобе" объявил о приходе новичка – доминиканского форварда Дорни Ромеро. Контракт с 26-летним игроком подписан на три года, сообщает Zakon.kz.

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Дорни Ромеро начал профессиональную карьеру на родине 7 лет назад, сыграв за клубы "Дельфинес дель Эсте" и "Сибао", где был признан лучшим бомбардиром Второй доминиканской лиги, а также самым ценным игроком турнира.

В 2020 году он надел майку мексиканского "Венадос", а спустя сезон стал выступать в Боливии. Форвард сначала играл за "Реал Санта-Крус", после этого перешел в "Олвейс Рэди", где стал лидером коллектива.

В сезоне 2023 года Ромеро забил 25 голов и стал лучшим бомбардиром чемпионата Боливии. В прошедшем году форвард оформил 35 голов за клуб и сборную Доминиканской Республики, став одним из лучших снайперов среди стран КОНКАКАФ (Конфедерация футбола Северной, Центральной Америки и стран Карибского бассейна).

С приобретением Дорни в ФК "Актобе" усилилась атакующая позиция. Трио форвардов в лице Самородова – Умаева – Ромеро будет проблемой для любой команды в чемпионате КПЛ-2024. И первыми это ощутят 31 марта футболисты столичного "Жениса", которые приедут на матч с западноказахстанцами.

Тем временем Ромеро знакомится с новыми одноклубниками, за исключением ряда игроков "Актобе", которые уехали защищать честь сборной Казахстана.

Наставник нашей сборной Магомед Адиев пригласил на УТС в Дубай ведущих футболистов клуба из Актобе: Игоря Шацкого, Багдата Каирова, Адильхана Танжарикова, Рамазана Оразова и Максима Самородова.

Как известно, сборная Казахстана в поединке с греками будет бороться за путевку на Чемпионат Европы-2024. Этот матч состоится в Афинах в ночь на 22 марта. В случае победы наша команда сыграет на выезде с победителем пары Грузия – Люксембург.

14 марта казахстанская дружина сыграет товарищескую игру в закрытом режиме с Туркменистаном.