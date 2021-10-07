Когда доставят вакцину Pfizer в Алматы

Руководитель Управления общественного здоровья Алматы Нариман Табынбаев рассказал, когда в Алматы поступит вакцина Pfizer, передает zakon.kz.

Вакцина Pfizer планировалась в 4-м квартале. В Алматы она планируется после 20 октября. Для Алматы пока планируется от 130 до 160 тыс. доз. Но еще идет уточнение выделения квоты для Алматы, - ответил он на брифинге в Службе центральных коммуникаций.

Ранее сообщалось, что Минздрав Казахстана заключил договор с Pfizer на 4 млн доз вакцины.