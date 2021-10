Назван лауреат Нобелевской премии по литературе

Лауреатом Нобелевской премии по литературе стал танзанийский писатель Абдулразак Гурна, живущий в Великобритании, передает zakon.kz.

Абдулразак Гурна родился в 1948 году на острове Занзибар в семье мусульман арабского происхождения. В возрасте 20 лет переехал в Великобританию, защитил докторскую степень в Кентском университете и сейчас возглавляет там аспирантуру на кафедре английского языка.

В литературе дебютировал в 1987 году с романом "Память об отъезде". Всего он автор десяти книг, самые известные из которых "Рай" (1994) и "У моря" (2001), входившие в списки Букеровской премии. Кроме того, Гурне принадлежат несколько исследований о современных постколониальных писателях.

BREAKING NEWS:

The 2021 #NobelPrize in Literature is awarded to the novelist Abdulrazak Gurnah “for his uncompromising and compassionate penetration of the effects of colonialism and the fate of the refugee in the gulf between cultures and continents.” pic.twitter.com/zw2LBQSJ4j