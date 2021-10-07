Оперативно-тактические учения "Шекара-Антитеррор-2021" прошли в Жамбылской области

Согласно поручениям председателя Совета безопасности Нурсултана Назарбаева, главы государства - Верховного главнокомандующего вооруженными силами страны Касым-Жомарта Токаева на территории Жамбылской области прошли областные оперативно-тактические учения "Шекара-Антитеррор-2021" регионального оперативного штаба по кризисной ситуации во главе с акимом Жамбылской области, передает zakon.kz.

Цель учений - повышение готовности сил и средств Жамбылского областного оперативного штаба по борьбе с терроризмом к угрозам нарушения границы террористами, усиления совместной работы всех госорганов, разработать единый алгоритм действий. Также региональным оперативным штабом отработаны задачи по преодолению кризисной ситуации, - сообщает пресс-служба акима региона.

Как уточняется, отработаны навыки взаимодействия при возникновении чрезвычайных ситуаций социального характера, связанных с массовым переходом беженцев через границу Казахстана.

По сценарию учение прошло в три этапа: первый этап – нарушение границы, второй - прием и размещение беженцев, третий – пресечение акта терроризма.

Благодаря слаженным действиям всех органов цель и задачи учений выполнены в полном объеме.

Учения были организованы совместными силами областных департаментов полиции, по чрезвычайным ситуациям, местного исполнительного органа. Всего было задействовано 300 человек, 40 единиц техники.

Аким Жамбылской области Бердибек Сапарбаев отметил, что государственные органы продемонстрировали высокий уровень взаимодействия по пресечению террористических угроз.

В условиях обострения международной обстановки необходимо на особом контроле держать вопросы обеспечения пограничной безопасности и быть в боевой готовности. Наша область приграничная. Согласно поручениям руководства страны проводится работа по улучшению материально-технической базы пунктов пропуска, увеличению количества военнослужащих. Надежная охрана и защита рубежей родины – залог территориальной целостности республики, мира и спокойствие на его территории. Государственным и правоохранительным органам необходимо тесно сотрудничать и улучшать меры обеспечения безопасности общества от террористических угроз. Самое главное – всегда сохранять бдительность и высокую готовность. При этом сотрудники не должны забывать о том, что в первую очередь нужно обеспечить общественное спокойствие, своевременно информировать население, - отметил глава региона.

Оперативно-тактические учения проводятся для подготовки к действиям на случай массового перехода беженцев через государственную территорию. Проведены работы, связанные с массовым переходом беженцев через границу, мероприятия по развертыванию палаточного городка и других объектов, - сказал начальник управления гражданской обороны ДЧС Жамбылской области Руслан Шариев.