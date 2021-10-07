Дефицит топлива на фоне завершения модернизации НПЗ РК

Все последние недели в правительстве и СМИ активно обсуждается вопрос дефицита дизельного топлива на рынке Казахстана. Подавляющее большинство видит сговор как в ежегодных ремонтах существующих НПЗ, так и необходимости повышения цен в угоду чьим-то интересам.

Пару лет назад Министерство энергетики отрапортовало о завершении модернизации казахстанских нефтеперерабатывающих заводов и завершении эпохи зависимости от импорта топлива из соседней России.

Что же случилось с казахстанской нефтепереработкой в этом году, разбирался эксперт Ерлан Жаукин.

Как говорится, "беда не приходит одна". В январе произошла форс-мажорная ситуация в сетях АО "KEGOC" - без электричества, как мы помним, остались большая часть Атырауской и Мангистауской областей. Аварию вроде бы устранили - этот момент широко не освещался и не обсуждался. А вот последствия той аварии ощущаются до сих пор. И ощущаются эти последствия где? Верно, на топливном рынке страны.

Атырауский НПЗ недавно прошел сложную и длительную модернизацию. На базе старого советского Атырауского НПЗ был построен практически новый завод с возможностью производства всей линейки востребованной на рынке продукции. Внедрено производство продукции нефтехимии.

И вот в январе 2021 г. - "тушите свет". В самом деле, так и было. Авария в сетях энергообеспечения привела к остановке завода практически в самую стужу. А сегодня без света даже кашу уже не сваришь.

К сведению обывателей - запускать производственное оборудование и двигатели, работающие под давлением, когда "за бортом" минусовая температура - это дело, мягко говоря, "неблагодарное". Запуск автомобиля в мороз пробовали при севшем аккумуляторе? Тут примерно то же самое. Но для заводки автомобиля есть два варианта – толкнуть его с пригорка или оттолкать в теплый гараж для отогрева.

К сожалению, целый завод в гараж не затолкаешь.

Для информации – только в январе т.г. Атырауский НПЗ запускали более 20 раз, и всякий раз энергии было недостаточно. Как следствие – технологический сбой оборудования, неплановый ремонт, снижение объемов переработки нефти и недовыпуск продукции.

Впервые последствия аварии в сетях АО "KEGOC" топливный рынок ощутил в марте-апреле, когда под угрозой дефицита оказался бензин. Этот кризис рынок пережил, к слову, даже без импорта российского бензина.

Но результатом всего стала потеря 200 тыс. тонн дизельного топлива, которое не смог выработать Атырауский НПЗ.

То есть утверждать об отсутствии системности в нефтяной отрасли не совсем корректно, не зная истинных причин происходящего. Нефтепереработка бьет рекорды как по объемам переработки нефти, так и по объемам производства нефтепродуктов, востребованных на казахстанском рынке.

Выше я постарался описать одну из причин возникшего дефицита дизельного топлива.

Далее – основная и самая весомая причина – ценообразование на внутреннем рынке страны. Мы настолько привыкли, что топливо в Казахстане стоит копейки, что любое движение ценников на АЗС вверх воспринимается крайне болезненно.

Все виды статистики и отчетов информационно-аналитических агентств ставят Казахстан в топ-10 или в топ-15, как страну с самыми низкими ценами на ГСМ. Понятно, что это крайне выгодно, хорошо и удобно потребителю.

Но в условиях развития транзитного потенциала страны, открытых границ со странами-членами ЕАЭС "сумасшедший" дисбаланс цен – это уже откровенная кормушка для стремительно развивающегося рынка грузоперевозок Узбекистана, Кыргызстана и России.

Уже неоднократно отмечалось, что груженая фура из Узбекистана на пустых баках заезжает на АЗС в Туркестанской области и, заправляя полный бак дизельного топлива, следует до следующей заправки на выезде из Казахстана. И этого запаса транзитной фуре достаточно, чтобы доехать до Москвы и вернуться обратно в Казахстан для следующей заправки.

Низкие цены на топливо в стране способствуют его вымыванию из страны. В августе и сентябре мы все стали свидетелями исторически пикового потребления дизельного топлива в республике. Экономика страны не потребляет столько дизельного топлива, сколько было продано через АЗС.

Казалось бы, это очень хорошо. Но это хорошо, когда у тебя бездонная бочка продукта. Есть максимально возможное количество топлива, которые наши НПЗ могут произвести. И летний период НПЗ РК отработали на максимуме.

К чему все эти слова? К тому, что рынок должен быть сбалансированным. Сегодня мы пришли к тому, что вынуждены обращаться к правительству России, чтобы завезти "обратно" в Казахстан эти 100 тыс. тонн дизельного топлива, которое под видом овощей и фруктов оказалось на российских рынках.

Государственное давление и сдерживание рынка и цен еще не привело к процветанию и благосостоянию ни одну экономику мира.

Справедливые рыночные цены способствуют увеличению налоговых поступлений и росту доходов бизнеса, что в дальнейшем стимулирует увеличение заработных плат как бюджетников, так и наемных работников.

Системный подход должен быть не в отдельно взятой отрасли, а в экономике в целом.