Грозит ли Казахстану дефицит топлива: с 1 октября Атырауский НПЗ остановят на плановый ремонт

В Казахстане стремительно растет "потребление" автомобильного топлива. В кавычках – потому что растет оно за счет разных схем вывоза ГСМ из страны. Ситуация может еще осложниться из-за остановки Атырауского НПЗ с 1 октября 2024 года на плановый ремонт, сообщает Zakon.kz.

Об этом рассказало Министерство энергетики РК в ответе на запрос Zakon.kz. Напомним, ранее наше издание опубликовало статью о том, как из РК вывозят бензин и дизель, несмотря на действующий запрет, установленный совместным приказом руководителей МЭ, КНБ, Минфина и МВД.

Напомним здесь, что формально придраться не к чему, поскольку топливо вывозят в "бензобаках", а для таких случаев в приказе сделано исключение.

Но помимо того, что таким образом мы кормим иностранный криминалитет (в сопредельных странах, куда вывозятся нефтепродукты и нелегально там реализуются), есть и другой вопрос. Нашу страну может ожидать сезонный дефицит на ГСМ, как это уже не раз бывало в истории, особенно в период уборочной кампании.

"Рецепт" прост: потребление топлива возрастает, растет и серый импорт, и в этот момент один из казахстанских НПЗ встает на плановый ремонт.

В общем, мы отразили в статье свои опасения-соображения, отправили официальный запрос в Министерство энергетики РК и теперь знакомим читателей с ответами, которые получили.

Вопросы были следующими:

Каково потребление в РК топлива: бензина АИ-92, АИ-95 и дизеля в текущем и в 2023 году в разрезе областей? Объясним причину этого вопроса. В открытых источниках, где ссылались на данные МЭ, мы нашли цифру в 13 тыс. тонн бензина АИ-92, которые в месяц потребляет Жамбылская область. В то же время, по данным других отраслевых источников, ежемесячно в адрес получателей Жамбылской области отгружается 26-27 тыс. тонн бензина этой марки. Вывод: эта разница вывозится в бензобаках автомашин за границу, где и реализуется.

Объясним причину этого вопроса. В открытых источниках, где ссылались на данные МЭ, мы нашли цифру в 13 тыс. тонн бензина АИ-92, которые в месяц потребляет Жамбылская область. В то же время, по данным других отраслевых источников, ежемесячно в адрес получателей Жамбылской области отгружается 26-27 тыс. тонн бензина этой марки. Вывод: эта разница вывозится в бензобаках автомашин за границу, где и реализуется. Второй вопрос вытекает из первого. Как вы прокомментируете факты и выводы, которые излагаются в статье? Так ли все обстоит на самом деле? Производило ли министерство анализ ситуации с вывозом горючего, несмотря на запрет?

В статье есть конкретные ссылки на ситуацию в Жамбылской области (граница с Кыргызстаном). Аналогична ли она тому, что происходит в других регионах РК, граничащих, в частности, с Узбекистаном и Россией?

Если мы в своем расследовании не ошиблись, то каковы масштабы этого перетока топлива? Сказывается ли он на возникновении дефицита топлива у нас в стране? Сказывается ли этот переток на том, что мы вынуждены закупать топливо извне, в частности АИ-92?

Возможно, ваше министерство уже изучило существующую проблему. Готовы ли предложить какие-либо способы решения?

И вот что ответили в Министерстве энергетики.

"На сегодняшний день действует совместный приказ "О некоторых вопросах вывоза нефтепродуктов с территории Республики Казахстан", где предусмотрен запрет на вывоз автомобильным транспортом нефтепродуктов.

"Несмотря на принятые меры, в последнее время отмечается нехарактерное увеличение потребления ГСМ и соответствующее уменьшение остатков. По информации АО НК "КазМунайГаз", в августе текущего года по сравнению с июлем прирост составил порядка 11%, прирост потребления Аи-92 за январь – июль 2024 года (по сравнению с январем – июлем 2023 года) составил +5%. При этом существенный рост наблюдается в южных приграничных регионах РК".

По информации правоохранительных органов, существуют определенные схемы вывоза ГСМ под видом "товаров прикрытия". Основная причина перетоков и серого экспорта – диспропорция цен на ГСМ с приграничными странами.

К примеру, АИ-92 стоимостью 205 тенге за литр дешевле на 42-137% цен в Кыргызстане, Узбекистане и России (292-485 тенге/литр), АИ-95 и дизтопливо дешевле на 27-85% и 23-84%.

"Ситуация может осложниться ввиду остановки Атырауского НПЗ с 1 октября на плановый ремонт".

Вместе с тем для детального разъяснения вопроса по фактическим данным касательно потребления в разбивке по регионам в ведомстве нам порекомендовали обратиться в Комитет государственных доходов Министерства финансов РК, уполномоченный орган в области оборота нефтепродуктов.

На текущий момент совокупные запасы дизтоплива на НПЗ, нефтебазах и путях составляют 498 тыс. тонн, или на 27 дней, на бензин марки Аи-92 – 275 тыс. тонн, или на 27 дней, на бензин марки Аи-95 – 58 тыс. тонн, или на 22 дня. Запасы пополняются по мере выработки ГСМ и подачи заявок от регионов.

В 2024 году предусмотрен импорт нефтепродуктов в соответствии с индикативным балансом министерств энергетики РК и РФ, в том числе: автобензин – 285 тыс. тонн, дизтопливо – 450 тыс. тонн и авиатопливо – 300 тыс. тонн.

"С целью обеспечения энергетической безопасности на сайте "Открытые НПА" опубликован проект Совместного приказа "О некоторых вопросах вывоза нефтепродуктов с территории Республики Казахстан" об установлении (продлении) запрета сроком на шесть месяцев на вывоз с территории РК, в том числе в государства – члены ЕАЭС автомобильным видом транспорта".

В случае необходимости корректируется план действий, включая организацию импорта ГСМ.

Такой вот ответ, что в целом подтверждает выводы, приведенные в вышеупомянутом материале Zakon.kz. Не случайно 9 сентября 2024 года в правительстве РК прошло совещание по вопросам обеспечения внутреннего рынка топливом, на котором отмечено существенное увеличение потребления бензина АИ-92, АИ-95 и дизельного топлива в южных регионах страны – из-за перетоков и серого экспорта вследствие "диспаритета казахстанских цен с соседними странами".

Для недопущения дефицита на внутреннем рынке Агентству по финмониторингу, погранслужбе КНБ, Комитету госдоходов совместно с другими заинтересованными госорганами поручено усилить контроль за вывозом ГСМ на пограничных переходах.

А еще – "обеспечить стабильную выработку нефтепродуктов на отечественных НПЗ".

Запрет планируется продлить, однако существующее исключение: "вывоз в бензобаках, предусмотренных заводом-изготовителем автомобильных транспортных средств" сохранят. Как полным сохранением статус-кво намерены переломить сложившуюся ситуацию – не совсем понятно.