Time поместил на обложку журнала Цукерберга с предложением удалить Facebook

Популярный американский журнал Time после глобального сбоя в работе Facebook и ряда других сервисов поместил на обложку основателя компании Марка Цукерберга, сообщает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

Поверх фотографии Цукерберга изображено окно подтверждения. На нем написано "Удалить Facebook?" и предложены варианты: "Выйти" и "Удалить".

"Facebook сам себя не исправит" - таким комментарием сопровождается публикация с новой обложкой в Twitter Time. Обложка нового номера приурочена к выходу статьи, посвященной обвинениям в адрес компании, прозвучавшим на этой неделе в Сенате Конгресса США.

На фоне сбоя в США начали активно обсуждать вопросы, связанные с работой Facebook. В частности, бывший менеджер Facebook Фрэнсис Хауген в ходе выступления в сенате заявила, что компания систематически ставит прибыль выше безопасности пользователей и мало заботится о влиянии на общество. По ее мнению, соцсеть наносит вред детям, формируя у них негативные чувства по отношению к своему телу.

Цукерберг, комментируя эти обвинения, заявил, что Facebook «глубоко озабочен» такими вопросами, как безопасность, благополучие и психическое здоровье своих пользователей. Он также напомнил, что существует детская версия Facebook, предусматривающая родительский контроль и большое число защитных механизмов.