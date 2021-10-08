Алматинец осужден на пять лет за изнасилование знакомой

Строитель из Алматы осужден на пять лет за изнасилование, сообщает zakon.kz.

В районном суде №2 Бостандыкского района огласили приговор.

Согласно материалам дела, в марте строитель из Алматы договорился со знакомой о встрече.

Встретившись в жилище контейнерного типа, они распивали алкогольные напитки, после чего подсудимый изнасиловал потерпевшую. В ходе судебного заседания мужчина вину не признал, - отметили в пресс-службе.

Прокурор просил назначить семь лет лишения свободы.

Приговором суда мужчина признан виновным в изнасиловании и ему назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы. Суд учел, что подсудимый ранее не судим, а также отвечает за престарелую мать и несовершеннолетнего ребенка, - добавили в суде.