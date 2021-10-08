Казахстанцев обяжут чипировать домашних животных

Казахстанцев обяжут чипировать своих домашних питомцев. Об этом сообщила вице-министр экологии, геологии и природных ресурсов Алия Шалабекова, передает корреспондент zakon.kz.

Предусмотрена процедура учета животных, которая будет проводиться в ветеринарных клиниках, либо самим владельцем животного, учитывая то, что сейчас изделия по учету могут использоваться и самостоятельно в домашних условиях. Все данные будут занесены в базу, которая будет вестись ветеринарными клиниками. Владелец питомца, придя в ветклинику с незарегистрированным животным, в любом случае получит необходимую помощь для него. Но вместе с тем, если животное не будет идентифицировано, наступит административная ответственность. Это в случае принятия данного закона, - сообщила Алия Шалабекова на брифинге в СЦК.

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Теперь, если владельцы не поставят на учет своих животных, нужно будет заплатить 10 МРП (29 170 тенге). При повторном нарушении штраф будет больше.

Мы исходили из того, что бродячие кошки и собаки - это бывшие домашние животные. Если они будут идентифицированы и учтены, то в принципе мы можем завтра найти питомца, который, к примеру, убежал. С другой стороны, чтобы не допустить увеличения численности, - добавила она.

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Тамила Языкова, Нур-Султан