Дельфинарии в Казахстане не закроют 

Вице-министр экологии, геологии и природных ресурсов Алия Шалабекова сообщила, что проверки в дельфинариях будут проводиться регулярно, но при этом закрывать их не планируют, передает корреспондент zakon.kz.

Мы регулируем обращение с животными, используемыми в культурно-зрелищных целях, к которым относятся и дельфинарии. В новом законопроекте у уполномоченных органов появится функция по утверждению порядка содержания животных, используемых для этих целей. Будут определены стандарты, которые должны обеспечить нормальные условия существования животных, исходя из их естественных потребностей. Кроме того, на регулярной основе будет проводиться общественный контроль за состоянием животных, - сообщила Алия Шалабекова на брифинге в СЦК.

7 сентября 2020 года тогда еще министр экологии, геологии и природных ресурсов Магзум Мирзагалиев сказал в правительстве, что в Казахстане закроют дельфинарии. И эта норма будет в новом законе "Об ответственном обращении с животными".

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Вот что на это ответила вице-министр экологии.

Мы создаем условия для того, чтобы у бизнеса были возможности работать в этом направлении. С другой стороны, мы говорим о том, что у животных должны быть нормальные условия существования в этих организациях. Здесь мы выбрали баланс, чтобы животные были сохранены, исключая травмирующие условия. В то же время мы подумали и о бизнесе, который этим занимается, - сказала Шалабекова.

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Тамила Языкова, Нур-Султан