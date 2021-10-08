Более 120 алматинцев с "красным" статусом оштрафованы за нарушение карантина

Еще 121 алматинец с "красным" статусом нарушил режим карантина, передает zakon.kz.

Нарушители оштрафованы на 30 МРП за нарушение 14-дневного домашнего карантина. Жители с "красным" статусом не были допущены на объекты, работающие по проекту Ashyq.

Алматинцы с положительным ПЦР-тестом на COVID-19 посещали общественные места и пытались воспользоваться услугами на объектах, работающих по Ashyq: ЦОН, ресторан, фитнес-центры, аэропорт, кинотеатры, компьютерные клубы, бассейны, ТРЦ, рынки, театры и другие объекты, - говорится в сообщении Департамента санитарно-эпидемиологического контроля города.

В ведомстве отметили, что больше всего из нарушителей режима самоизоляции - это: сотрудники медицинских организаций, офисных организаций, социальных сфер, организаций образования, банков, торговли, финансового рынка, социальных услуг, общепита и других объектов, а также пенсионеры.