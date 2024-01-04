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Законодательство РК

"Караганды Жарык" оштрафовали на сумму около пяти миллионов тенге

штраф Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Судебной коллегией по уголовным делам Карагандинского областного суда ТОО "Караганды Жарык" привлечено к административной ответственности с наложением административного взыскания в виде штрафа в размере 4 900 800 тенге, сообщает Zakon.kz.

Компания состоит в местном разделе государственного регистра субъектов естественных монополий по Карагандинской области по услуге по передаче электрической энергии.

"Департаментом Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК по Карагандинской области в 2022 году проведена внеплановая проверка в отношении ТОО "Караганды Жарык", в ходе которой были установлены нарушения в части незаконного отказа от заключения договора с субъектом предпринимательства на оказание регулируемых услуг по передаче электрической энергии". Пресс-служба ДКРЕМ

По результатам проверки, ДКРЕМ возбудил административное производство по ч. 4 ст. 164 Кодекса Республики Казахстан "Об административных правонарушениях", которое по ходатайству субъекта было передано на рассмотрение в суд.

Судебная коллегия по уголовным делам Карагандинского областного суда постановила привлечь к ответственности ТОО "Караганды Жарык" с наложением административного взыскания в виде штрафа в размере 4 900 800 тенге.

Отмечается, что постановление может быть обжаловано в течение 10 суток со дня вручения копии постановления.

Ранее, в апреле, ДКРЕМ Карагандинской области уже штрафовал ТОО "Караганды Жарык" на сумму около пяти миллионов тенге.

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