"Караганды Жарык" оштрафовали на сумму около пяти миллионов тенге

Судебной коллегией по уголовным делам Карагандинского областного суда ТОО "Караганды Жарык" привлечено к административной ответственности с наложением административного взыскания в виде штрафа в размере 4 900 800 тенге, сообщает Zakon.kz.

Компания состоит в местном разделе государственного регистра субъектов естественных монополий по Карагандинской области по услуге по передаче электрической энергии.



"Департаментом Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК по Карагандинской области в 2022 году проведена внеплановая проверка в отношении ТОО "Караганды Жарык", в ходе которой были установлены нарушения в части незаконного отказа от заключения договора с субъектом предпринимательства на оказание регулируемых услуг по передаче электрической энергии". Пресс-служба ДКРЕМ

По результатам проверки, ДКРЕМ возбудил административное производство по ч. 4 ст. 164 Кодекса Республики Казахстан "Об административных правонарушениях", которое по ходатайству субъекта было передано на рассмотрение в суд.

Судебная коллегия по уголовным делам Карагандинского областного суда постановила привлечь к ответственности ТОО "Караганды Жарык" с наложением административного взыскания в виде штрафа в размере 4 900 800 тенге.

Отмечается, что постановление может быть обжаловано в течение 10 суток со дня вручения копии постановления.

Ранее, в апреле, ДКРЕМ Карагандинской области уже штрафовал ТОО "Караганды Жарык" на сумму около пяти миллионов тенге.