АрселорМиттал Темиртау переходит на газ

Об этом сообщили в пресс-службе компании. Сегодня ТОО "Актобе РГС" и АО "АрселорМиттал Темиртау" заключили договор поставки товарного газа на металлургический комбинат компании, сообщает zakon.kz.

Данный договор заключен в рамках выполнения обязательств компании Меморандума о сотрудничестве, подписанный между Министерством энергетики РК, АО "НК "КазТрансГаз" и АО "АрселорМиттал Темиртау".

Объем поставок составит от 300 млн м3 до 600 млн м3 в год, срок действия договора рассчитан на срок не менее 15 лет.

В церемонии подписания договора приняли участие генеральный директор АО "АрселорМиттал Темиртау" Биджу Наир и директор ТОО "Актобе-РГС" Кактаева Нургул Турагуловна.

Важным экологическим эффектом от перевода на природный газ металлургического комбината и реализации других экологических мероприятий компании, станет значительное уменьшение вредных выбросов в окружающую среду и выход комбината по этому показателю на уровень западноевропейских промышленных предприятий. Переход работы на природный газ с подключением к магистральному газопроводу "Сарыарка" позволит нам начать реализацию ряда проектов по снижению использования энергетических углей, мазута и других видов топлива, являющихся основной причиной выбросов - отметил генеральный директор АО "АрселорМиттал Темиртау" Б. Наир.

Напомним, что в этом году правительство РК и "АрселорМиттал Темиртау" подписали меморандум о взаимопонимании, по условиям которого АО "АрселорМиттал Темиртау" значительно увеличит инвестиции в модернизацию производства до современного уровня, включая решение вопросов выбросов. Совокупный объем в рамках Инвестиционного контракта составит не менее $3 млрд в течение последующих 10 лет, причем большая часть этой суммы будет инвестирована в первые пять лет действия соглашения.