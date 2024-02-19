Килиан Мбаппе дал соглашение о переходе в "Реал"

Французский форвард ПСЖ Килиан Мбаппе и мадридский "Реал" подписали предварительный контракт сроком на 5 лет. Зарплата футболиста в Испании составит 15-20 млн евро за сезон, включая различные бонусы, сообщает Zakon.kz.

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Как передает Marca, звездный французский нападающий подписал контракт с "Галактикос" до 2029 года. По предварительным условиям, Мбаппе покинет парижскую команду в роли свободного агента и с 1 июля наденет футболку мадридского клуба. К данному соглашению обе стороны пришли в еще начале февраля

Как гласит источник, Килиан станет самым высокооплачиваемым игроком королевского коллектива с зарплатой в 15-20 млн евро в год, после уплаты налогов. Помимо этого, ему полагаются различные бонусы. Мбаппе в ПСЖ зарабатывал 32 млн евро за сезон.





Фото: Instagram/psg

Окружающие Мбаппе в конечном итоге также смирились с понижением его оклада в "Реале", поскольку осознают, что только таким образом он может осуществить свою мечту играть за "сливочных". Сам игрок был полон решимости отдать приоритет спортивной части, а не сумме зарплаты.

Тем более 25-летний футболист понимает, что в ПСЖ он еще долго будет добиваться титула победителя Лиги чемпионов и звания обладателя "Золотого мяча".

