22-летняя дочь Кадырова возглавила Министерство культуры Чечни

Старшую дочь главы Чечни Рамзана Кадырова, 22-летнюю Айшат Кадырову, назначили на пост министра культуры республики, сообщает zakon.kz.

Об этом в Instagram сообщил спикер республиканского парламента Магомед Даудов.

Поздравляю мою дорогую племянницу Айшат Рамзановну Кадырову с назначением на должность министра культуры Чеченской Республики, - написал он.

По его мнению, девушка, занимавшая ранее должность первого замминистра культуры Чечни, уже внесла колоссальный вклад в развитие республики - в частности, библиотек, домов культуры и театров, - а также добилась высоких показателей во всех направлениях деятельности ведомства.

Айшат Кадыровой 22 года, с сентября 2020 года она занимала должность первого замминистра культуры республики. Окончила Чеченский государственный университет, с 2016 года является директором модного дома Firdaws.