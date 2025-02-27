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Мир

26-летняя дочь Рамзана Кадырова покидает пост вице-премьера Чечни

26-летняя дочь Рамзана Кадырова покидает пост вице-премьера Чечни, фото - Новости Zakon.kz от 27.02.2025 16:53 Фото: Instagram/ayshatkadyrova
Старшая дочь главы Чечни Рамзана Кадырова Айшат Кадырова объявила, что покидает должность заместителя председателя правительства республики. Об этом народная артистка рассказала 27 февраля 2025 года в своем Instagram, сообщает Zakon.kz.

Стоит отметить, что Кадырова стала вице-премьером в 2023 году. До этого она занимала пост министра культуры Чечни.

В кадре Кадырова заявила, что пришла к такому решению после долгих раздумий.

"Эта работа была важным опытом для меня. Но я думаю, что эта работа больше подходит для сильного мужчины".Айшат Кадырова

В продолжении она уточнила, что будет "трудиться на благо республики, занимаясь проектами в бизнесе". По словам Кадыровой, через эту деятельность она сможет "принести больше пользы, чем занимаясь политикой".

Кадырова в заключительной части своей речи уточнила, что возвращается в модный дом Firdaws и работе в сфере моды.

"Буду радовать всех женщин".Айшат Кадырова

К 26 годам старшая дочь Кадырова награждена несколькими наградами и званиями. Ей вручили медаль "За заслуги перед Чеченской Республикой", медаль "За защиту прав человека", почетный знак "За трудовое отличие", а также орден Кадырова – высшую награду республики.

Кроме того, Кадыровой были присвоены звания заслуженного работника культуры и народной артистки Чечни. В сентября 2023 года ее наградили медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени.

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Стоит отметить, что в мае 2024 года старший сын Рамзана Кадырова – Ахмат стал президентом футбольного клуба "Ахмат". А уже в июне того же года племянник главы Чечни Адам Черхигов получил должность министра транспорта, связи и цифрового развития.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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