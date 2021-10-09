В России задержали казахстанца, участника транснациональной группировки

Казахстанца, разыскиваемого за организацию незаконного игорного бизнеса задержали в Московской области, сообщает zakon.kz.

Установлено, что с 2013 по 2018 годы он был участником транснациональной организованной преступной группы в составе граждан России и Казахстана. Под видом деятельности букмекерской конторы они организовали незаконный игорный бизнес – электронное казино.

Скрываясь от уголовного преследования, 39-летний мужчина с 2019 года находился в розыске.

Ему вменяется создание и руководство транснациональной организованной группой, а равно участие в ней и организация незаконного игорного бизнеса.

В настоящее время мужчина водворен в изолятор временного содержания города Химки РФ, решается вопрос его экстрадиции в Республику Казахстан. пресс-служба ДП города Нур-Султана