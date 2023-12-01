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Куда казахстанцы могут пожаловаться на нелегальные казино

Куда жаловаться на незаконный игорный бизнес Фото: pexels
В Казахстане усиливают борьбу с незаконным игорным бизнесом. Граждан призывают активнее сообщать об интернет-казино, букмекерских конторах и прочих игорных заведениях, которые работают нелегально, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе Министерства туризма и спорта 1 декабря, в Казахстане усиливают борьбу с нелегальным игорным бизнесом. Жителей страны призывают проявлять гражданскую активность и сообщать в правоохранительные органы о незаконных казино.

"В Казахстане наряду с полным запретом деятельности казино и интернет-казино, залов игровых автоматов, букмекерских контор и тотализаторов без соответствующих лицензий действует абсолютный запрет рекламы всех нелегальных организаторов игорного бизнеса", – напомнили в министерстве.

Всех казахстанцев просят сообщать о сайтах и рекламе онлайн-казино, незаконных букмекеров и прочих организаторов нелегальных азартных игр. Поделиться скриншотами и фото можно по следующим каналам:

Реестр легальных организаторов игорного бизнеса, которые работают в соответствии с законом, размещен здесь.

В конце сентября интернет-казино с оборотом почти в полмиллиарда тенге выявили в Актюбинской области.

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