Куда казахстанцы могут пожаловаться на нелегальные казино
Фото: pexels
В Казахстане усиливают борьбу с незаконным игорным бизнесом. Граждан призывают активнее сообщать об интернет-казино, букмекерских конторах и прочих игорных заведениях, которые работают нелегально, сообщает Zakon.kz.
Как сообщили в пресс-службе Министерства туризма и спорта 1 декабря, в Казахстане усиливают борьбу с нелегальным игорным бизнесом. Жителей страны призывают проявлять гражданскую активность и сообщать в правоохранительные органы о незаконных казино.
"В Казахстане наряду с полным запретом деятельности казино и интернет-казино, залов игровых автоматов, букмекерских контор и тотализаторов без соответствующих лицензий действует абсолютный запрет рекламы всех нелегальных организаторов игорного бизнеса", – напомнили в министерстве.
Всех казахстанцев просят сообщать о сайтах и рекламе онлайн-казино, незаконных букмекеров и прочих организаторов нелегальных азартных игр. Поделиться скриншотами и фото можно по следующим каналам:
- по электронной почте stop_online_casino@mail.kz;
- через WhatsApp по номеру +7 707-907-15-07;
- по короткой ссылке: https://wa.me/message/47IZQWTOEYQWF1;
- через Telegram-бот https://t.me/stop_online_casino_bot.
Реестр легальных организаторов игорного бизнеса, которые работают в соответствии с законом, размещен здесь.
В конце сентября интернет-казино с оборотом почти в полмиллиарда тенге выявили в Актюбинской области.
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