Национальный день добра отмечается в Казахстане

В Казахстане 9 октября отмечают Национальный день добра – праздник, организованный в рамках общенационального проекта "Марафон добрых дел" в честь празднования 30-летия Независимости Казахстана, сообщает zakon.kz.

Согласно концепции праздника, в каждом регионе страны размещается стенд с "советами добра" в оффлайн или онлайн-формате, откуда любой желающий может взять карточку, совершить доброе дело, указанное в ней, и поделиться об этом в социальных сетях с отметкой и тэгом официальной страницы Марафона.

В оффлайн-режиме акцию поддержали в Алматинской, Атырауской, Костанайской, Павлодарской и Актюбинской областях.

Так, в Талдыкоргане установили инсталляцию "Сердце добра". С инсталляции исполнили свыше 120 "советов добра", а новые карточки появляются по мере необходимости.

По словам представителей областного акимата, в дальнейшем планируется переносить "Сердце добра" в различные места большого скопления людей.

В Актобе, помимо установки стенда с "советами добра", волонтеры провели волейбольный турнир среди студентов в честь празднования Национального дня добра.

По словам организаторов, все вырученные от благотворительности средства будут переданы на лечение Алибека Нурбаиевича, председателя общественной организации "Алаш" для людей с ограниченными возможностями.

А в Павлодаре в честь Национального дня добра жителям города предложат поддержать акцию добрыми делами: сдать кровь, накормить бездомное животное, уступить место в транспорте и т.д.

В онлайн-формате акцию поддержали во всех регионах Казахстана: пользователи сети активно пользуются AR-маской с "советами добра", которую можно найти в официальном аккаунте @qaiyrymdy_ister_marafony.

Общенациональный проект "Марафон добрых дел" стартовал в феврале этого года по инициативе главы государства Касым-Жомарта Токаева в рамках празднования 30-летия Независимости Казахстана.