Казахстанец удивил Градского на шоу "Голос"

9 октября 2021, 20:09
Фото: instagram/Адильхан Макин

27-летний казахстанец Адильхан Макин исполнил песню Аллы Пугачевой "Не отрекаются любя" в 10 сезоне российского шоу "Голос", передает zakon.kz.

На слепом прослушивании первым из членов жюри к Адильхану повернулся автор песен и композитор Александр Градский.

После Димаша уже ничему не удивляюсь, ничему казахскому. А сегодня ты меня удивил. Верхний регистр звучит, как у тенора, средний регистр звучит, как у баритона, низкий звучит, как у хорошего низкого баса. Это очень редкая история. Так что буду рад с тобой работать, - прокомментировал Александр Градский.

Отметим, что в 2019 году Макин стал обладателем Гран-при XXVIII Международного конкурса исполнителей эстрадной песни на Славянском базаре в Витебске.


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