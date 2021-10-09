Исход встречи Казахстан-Испания решился в серии буллитов

9 октября 2021, 22:41
Фото: iihf.com

В Италии продолжается квалификационный турнир с участием четырех женских сборных, которые пытаются попасть на Олимпийские игры 2022 года в Пекине, передает zakon.kz.

Во втором туре отборочного турнира встретились команды Казахстана и Испании. Противостояние двух сборных было равным. Обеим сборным пришлось прибегнуть не только к овертайму, но и к послематчевым буллитам. Основное время матча завершилось боевой ничьей – 2:2. На шайбы испанских хоккеисток Веги Муноз и Елены Альварез казахстанки ответили точными бросками Роксаны Риукс и Эрин Моник Маклин.

В серии послематчевых буллитов победу испанской дружине принесла единственная точная шайба Софии Скилипоти - 3:2.

Сборная Казахстана после двух туров все еще сохраняет шансы на поездку в Китай. Но, для этого надо в последнем туре обыгрывать хозяек турнира – итальянок.

Матч Казахстан – Италия состоится 10 октября.

Куандык Шынасилов


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