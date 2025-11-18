#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+7°
$
521.01
603.43
6.42
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+7°
$
521.01
603.43
6.42
Спорт

Один гол решил исход матча Казахстан – Фарерские острова

спорт, фото - Новости Zakon.kz от 19.11.2025 00:11 Фото: Instagram/kff_team
В хорватском городе Пула на стадионе "Альдо Дросина" сборная Казахстана сыграла с Фарерскими островами в товарищеском матче, сообщает Zakon.kz.

Футболисты Фарер с первых минут активно прессинговали, подали ряд угловых и смогли забить до перерыва усилиями Петура Кнудсена, Казахстан в свою очередь подолгу перекатывал мяч и почти ничего не создавал у ворот соперника.

Во второй половине ничего не изменилось, Адриан Юстинуссен дальним ударом сотряс перекладину Бекхана Шайзада, далее уже вратарю "Ордабасы" пришлось проявить мастерство, казахстанцы же изредка напоминали о себе в штрафной Бардюра А Рейнатреда, в итоге – 1:0, побеждает 127-я сборная рейтинга ФИФА.

Казахстан – Фарерские острова 0:1 (0:1):

  • Гол: Кнудсен 26 (0:1).

Таким образом, Казахстан проиграл последний матч 2025 года.

Ранее футбольный клуб "Кайрат" официально объявил о переносе домашних матчей общего этапа Лиги чемпионов из Алматы в Астану и снизил цены на билеты. Это заявление вызвало множество вопросов от болельщиков.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Читайте также
Ничьей закончился матч между Казахстаном и Кипром в отборе на Евро по футболу
01:11, 19 ноября 2025
Ничьей закончился матч между Казахстаном и Кипром в отборе на Евро по футболу
Анарбеков и Сатпаев не поедут на матч Казахстан – Фарерские острова
05:15, 17 ноября 2025
Анарбеков и Сатпаев не поедут на матч Казахстан – Фарерские острова
Футболисты Фарерских островов сотворили чудо на отборе к ЧМ-2026
15:23, 13 октября 2025
Футболисты Фарерских островов сотворили чудо на отборе к ЧМ-2026
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: