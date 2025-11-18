Один гол решил исход матча Казахстан – Фарерские острова

В хорватском городе Пула на стадионе "Альдо Дросина" сборная Казахстана сыграла с Фарерскими островами в товарищеском матче, сообщает Zakon.kz.

Футболисты Фарер с первых минут активно прессинговали, подали ряд угловых и смогли забить до перерыва усилиями Петура Кнудсена, Казахстан в свою очередь подолгу перекатывал мяч и почти ничего не создавал у ворот соперника.

Во второй половине ничего не изменилось, Адриан Юстинуссен дальним ударом сотряс перекладину Бекхана Шайзада, далее уже вратарю "Ордабасы" пришлось проявить мастерство, казахстанцы же изредка напоминали о себе в штрафной Бардюра А Рейнатреда, в итоге – 1:0, побеждает 127-я сборная рейтинга ФИФА.

Казахстан – Фарерские острова 0:1 (0:1):

Гол: Кнудсен 26 (0:1).

Таким образом, Казахстан проиграл последний матч 2025 года.



Ранее футбольный клуб "Кайрат" официально объявил о переносе домашних матчей общего этапа Лиги чемпионов из Алматы в Астану и снизил цены на билеты. Это заявление вызвало множество вопросов от болельщиков.