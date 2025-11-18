Один гол решил исход матча Казахстан – Фарерские острова
Футболисты Фарер с первых минут активно прессинговали, подали ряд угловых и смогли забить до перерыва усилиями Петура Кнудсена, Казахстан в свою очередь подолгу перекатывал мяч и почти ничего не создавал у ворот соперника.
Во второй половине ничего не изменилось, Адриан Юстинуссен дальним ударом сотряс перекладину Бекхана Шайзада, далее уже вратарю "Ордабасы" пришлось проявить мастерство, казахстанцы же изредка напоминали о себе в штрафной Бардюра А Рейнатреда, в итоге – 1:0, побеждает 127-я сборная рейтинга ФИФА.
Казахстан – Фарерские острова 0:1 (0:1):
- Гол: Кнудсен 26 (0:1).
Таким образом, Казахстан проиграл последний матч 2025 года.
