Очередной взрыв прогремел на складе боеприпасов в Жамбылской области

Утром 10 октября на складе боеприпасов в Жамбылской области произошел взрыв, сообщает zakon.kz.

10 октября 2021 года около 7:20 на территории склада инженерных боеприпасов в п. Сарыкемер Жамбылской области произошло срабатывание поврежденного ранее пожаром взрывоопасного предмета, говорится в официальном сообщении Министерства обороны РК.

В Минобороны подчеркнули, что дальнего разлета осколков и фрагментов в результате взрыва не было. Работы в это время не проводились, рядом люди не находились. Повреждения зданиям и строениям не нанесены. Обстановка в районе стабильная.

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Было отмечено, что в дальнейшем не исключаются подобные случаи. Кроме того, на территории склада будет производиться контролируемое уничтожение боеприпасов.

В настоящее время продолжаются работы по очистке технической территории от взрывоопасных предметов, где 26 августа т.г. произошел пожар.

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