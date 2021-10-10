16 человек погибли при падении самолета в Татарстане

В результате крушения самолета L-410 в Татарстане погибли 16 человек, еще шестеро пострадали, сообщает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

По данным МЧС РФ, на борту самолета находилось 22 человека.

Около 09:11 (12:11 по Нур-Султану) в Мензелинске произошло падение легкомоторного самолета L-410, принадлежащего аэроклубу. На борту было 22 человека, большинство из которых - парашютисты, рассказали в МЧС РФ.

Было отмечено, что самолет упал сразу после взлета с аэродрома, его фюзеляж при падении разрушился, при этом почти не пострадал хвост. Самолет эксплуатировался с 1987 года.

На месте происшествия работают экстренные службы.

K-410 "Турболет" (Let L-410) - чешский двухмоторный самолет.

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