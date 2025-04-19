Три человека погибли после падения самолета в США

19 апреля 2025 года небольшой самолет упал в реку Небраска, США. Погибли три человека, сообщает Zakon.kz.

Тела трех пассажиров самолета были извлечены, но пока не опознаны публично, пишет NBC со ссылкой на офис шерифа.

Федеральное управление гражданской авиации и Национальный совет по безопасности на транспорте теперь взяли расследование под свой контроль. Причина крушения в настоящее время неизвестна.

В марте 2025 года в США произошло два авиапроисшествия с небольшими самолетами: один упал на парковку и разбился, второй рухнул на жилой дом.