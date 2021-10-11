"Один из самых опасных людей в мире" - умер глава ядерной программы Пакистана

10 октября от последствий COVID-19 в Исламабаде скончался пакистанский физик-ядерщик Абдул Кадир Хан, которого считали отцом пакистанской ядерной программы, сообщает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

Физик умер в реанимации больницы KRL. Его похоронят в мечети Фейсал. В честь Хана пройдет несколько памятных мероприятий.

Сотрудники западных спецслужб называли его одним из самых опасных людей в мире, поскольку он передавал технологии по созданию атомной бомбы Северной Корее, Ирану и Ливии.

После защиты диссертации доктор Абдул Кадир Хан получил работу в физической лаборатории в Амстердаме, связанной с компанией URENCO (одного из крупнейших в мире производителей по обогащению урана).

После испытания Индией ядерного оружия в 1974 году Абдул Кадир Хан, занимавший высокий пост в URENCO, решил вернуться в Пакистан, обладая при этом важными знаниями для создания ядерного оружия.

28 мая 1998 года Пакистан испытал первую свою ядерную бомбу на основе обогащенного урана. Это событие вызвало общенациональное празднование. Однако в 2004 году Хан был арестован за нелегальное предоставление ядерных секретов Ирану, Ливии и Северной Корее. Для пакистанской общественности эта новость стала шоком.