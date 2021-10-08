Аким области ознакомился с реализацией проектов по развитию и благоустройству Актобе

В пятницу, 8 октября, аким области Ондасын Уразалин ознакомился с реализацией ряда проектов по инфраструктурному развитию и благоустройству Актобе. Рабочий объезд начался с осмотра хода дорожно-ремонтных работ по так называемой улице "малая Санкибая" от проспекта Алии Молдагуловой до улицы Пожарского.

Протяженность ремонтируемого участка - 2450 метров. Сегодня вечером планируем все завершить, - доложил руководитель подрядной организации ТОО "КазСтройМагнум" Руслан Нысанбаев.

Ожидается, что реализация данного проекта разгрузит проспект Санкибай батыра. В текущем году в Актобе также проводятся масштабные работы по благоустройству дворов и общественных пространств. Всего по итогам года в областном центре будет отремонтировано 220 дворов, установлено 67 детских игровых площадок, реконструировано 9 парков и скверов.

В пятницу аким области посетил реконструированный сквер в районе "Жилгородка", расположенный возле областного театра кукол "Алакай". Здесь провели работы по озеленению и освещению, проложили тротуарные дорожки, установили детскую игровую площадку и тренажерную площадку для взрослых.

С каждым днем наш город хорошеет, пришла очередь нашего "Жилгородка". Я родилась в Жилгородке, раньше его называли "актюбинской Швейцарией". Со временем район пришел в запустение, но благодаря неравнодушию, вниманию со стороны властей наши дома и этот скверик прибрели такой шикарный вид. Благодарю от имени всех жителей района. Спасибо большое всем кто трудился здесь. Я неустанно призываю всех, кто живет здесь, беречь все это, в том числе для того, чтобы наши дети росли порядочными людьми, - обратилась к акиму области жительница района *Лариса Сладкова*, вышедшая на прогулку в сквер.

"В этом году исполняется 30 лет Независимости нашей страны. Первые годы Независимости дались нелегко, было много трудностей. Появились границы, обрывались экономические связи , не выдержав натиска рыночной экономики, закрывались производства, закрылись колхозы и совхозы, появилась безработица, уменьшился доход бюджета. В начале 90-х были такие моменты, когда не могли вовремя выдать пенсию, заработную плату врачам и учителям. Вы все это и сами помните. Благодаря мудрой и дальновидной политике Елбасы, терпению, единству и трудолюбию нашего народа, мы смогли пройти через эти испытания. Сегодня, благодаря окрепшей экономике, у нас есть возможность решать многие вопросы. В том числе, проводится большая работа по обеспечению населения школами и медицинскими учреждениями, ремонту оставшихся без присмотра зданий, парков и скверов" , - отметил в беседе с жителями района Ондасын Уразалин.

Как известно, в "Жилгородке" в текущем году была проведена большая работа по реновации района. Аким области заверил, что работы по преображению "Жилгородка" будут продолжены. Кроме того, в следующем году будут реализованы проекты по благоустройству дворов, общественных пространств и обновлению фасадов домов в старой части города - в районах "ГМЗ", "Малышка" и "Авиагородок".

Рабочий объезд продолжился ознакомлением с ходом ремонта автодорог на улицах поселка Кирпичный. В настоящее время здесь ведется ремонт автодорог на четырех улицах общей протяженностью 2650 метров. Кроме того, готовится проектно-сметная документация на ремонт дорог более чем 15 улиц Кирпичного.

Также в поселке Кызылжар-2 в настоящее время продолжается средний ремонт автодорог общей протяженностью 1950 метров, а в поселке Кызылжар - 3 - строительство дорог протяженностью 1314 метров.

Осмотрев ход работ и заслушав отчеты подрядных организаций о реализации проектов, аким области поручил обеспечить высокое качество работ и соблюдение сроков строительства. Глава региона также поручил активизировать развитие комфортной среды и инженерной инфраструктуры в отдаленных от центра города жилых массивах и пригородных селах.

Дорогами должны максимально обеспечить. Начинайте с основных улиц - по которым курсирует общественный транспорт, дороги к школам, больницам, другим социальным объектам, постепенно переходите на другие улицы, - обратился к руководителям ответственных государственных органов Ондасын Уразалин.

После глава региона осмотрел ход работ по расширению Илецкого водозабора. Здесь бурят дополнительные 14 скважин на правом и левом берегах.

Реализация проекта позволит увеличить подачу воды до 50 тысяч кубов в сутки на насосную станцию второго подъема Тамдинского водозабора. В результате водой будут обеспечены жилые массивы Парасат и Думан, также будет улучшена подача воды в микрорайоны Батыс-1 и Батыс-2. Работы по расширению водозабора завершат в декабре 2021 года.

Ознакомившись с ходом расширения котельной в микрорайоне "Нур–Актобе", аким области дал ряд поручений по обеспечению города бесперебойным теплоснабжением в отопительный сезон.

Генеральный директор АО "Aqtobe su-energy group" Аскар Кистаубаев сообщил, что на сегодня отопление подключено в 100 % социальных объектов, и 98 % многоквартирных домов Актобе.

Есть дома, где еще не подключено тепло, но это вина КСК, кондоминиумов. Мы им с июня месяца говорили о необходимости проведения гидроиспытаний, проверки элеваторов, ремонта труб. Многие не прошли, но мы все равно, где можно было, тепло дали. Входим в положение. По остальным объектам работу проводим, - заверил Кистаубаев.